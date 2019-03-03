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11 автомобилей столкнулись недалеко от Пуховичей: комментарий ГАИ
Новости Беларуси.
На трассе М5 водитель микроавтобуса не справился с управлением – в результате транспортное средство перевернулось на бок. Это и спровоцировало целую серию столкновений. Уже известно, что в аварии есть пострадавшие: легкие травмы получила девушка – ее госпитализировали.
Сергей Чеботарев, официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома:
На данный момент по факту ДТП проводится проверка.
По словам автоинспекторов, затора на дороге не возникло. Движение организовали по встречной полосе. Дорожную ситуацию на трассе нормализовали оперативно.
Фото. 11 автомобилей столкнулись недалеко от Пуховичей
Фото. 11 автомобилей столкнулись недалеко от Пуховичей
Фото. 11 автомобилей столкнулись недалеко от Пуховичей
Фото. 11 автомобилей столкнулись недалеко от Пуховичей
Фото. 11 автомобилей столкнулись недалеко от Пуховичей
Фото. 11 автомобилей столкнулись недалеко от Пуховичей
Фото. 11 автомобилей столкнулись недалеко от Пуховичей
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Новости Беларуси. Авария с участием 11 автомобилей произошла 4 марта недалеко от Пуховичей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
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