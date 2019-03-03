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11 автомобилей столкнулись недалеко от Пуховичей: комментарий ГАИ

04.03.2019 21:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Авария с участием 11 автомобилей произошла 4 марта недалеко от Пуховичей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

11 автомобилей столкнулись недалеко от Пуховичей: комментарий ГАИ

11 автомобилей столкнулись недалеко от Пуховичей: комментарий ГАИ

На трассе М5 водитель микроавтобуса не справился с управлением – в результате транспортное средство перевернулось на бок. Это и спровоцировало целую серию столкновений. Уже известно, что в аварии есть пострадавшие: легкие травмы получила девушка – ее госпитализировали.

11 автомобилей столкнулись недалеко от Пуховичей: комментарий ГАИ

Сергей Чеботарев, официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома:
В результате этого ДТП образовались еще два ДТП, на 62-м километре, на этот раз с участием двух машин. И еще один водитель не справился управлением на 47-м километре автодороги.

На данный момент по факту ДТП проводится проверка.

По словам автоинспекторов, затора на дороге не возникло. Движение организовали по встречной полосе. Дорожную ситуацию на трассе нормализовали оперативно.

11 автомобилей столкнулись недалеко от Пуховичей: комментарий ГАИ
Фото. 11 автомобилей столкнулись недалеко от Пуховичей
11 автомобилей столкнулись недалеко от Пуховичей: комментарий ГАИ
Фото. 11 автомобилей столкнулись недалеко от Пуховичей
11 автомобилей столкнулись недалеко от Пуховичей: комментарий ГАИ
Фото. 11 автомобилей столкнулись недалеко от Пуховичей
11 автомобилей столкнулись недалеко от Пуховичей: комментарий ГАИ
Фото. 11 автомобилей столкнулись недалеко от Пуховичей
11 автомобилей столкнулись недалеко от Пуховичей: комментарий ГАИ
Фото. 11 автомобилей столкнулись недалеко от Пуховичей
11 автомобилей столкнулись недалеко от Пуховичей: комментарий ГАИ
Фото. 11 автомобилей столкнулись недалеко от Пуховичей
11 автомобилей столкнулись недалеко от Пуховичей: комментарий ГАИ
Фото. 11 автомобилей столкнулись недалеко от Пуховичей

 
 
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Новости Беларуси. Авария с участием 11 автомобилей произошла 4 марта недалеко от Пуховичей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
 
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