В Беларуси 5 и 6 марта ожидаются порывистый ветер, мокрый снег и туман

Новости Беларуси. 5 и 6 марта в Минской области ожидается усиление ветра, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Местами порывы будут достигать 14 м/с.

Временами ожидается дождь, мокрый снег. В отдельных районах – слабый туман. Особенно внимательными и осторожными нужно быть на дороге: прогнозируется гололедица.

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