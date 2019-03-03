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Виртуозное владение полевой машиной: в Щучинском районе впервые в Беларуси провели трактор-квест

04.03.2019 21:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Экстремально, зрелищно и с ювелирной точностью. Первый в Беларуси трактор-квест устроили в Щучинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бывший аэродром и лес стали соревновательными площадками для механизаторов из местных хозяйств и коммунальных предприятий. Участникам пришлось проявить характер, а отдельные моменты пощекотали нервы болельщикам. Все самое интересное – в репортаже Галины Буро.

Виртуозное владение полевой машиной: в Щучинском районе впервые в Беларуси провели трактор-квест

Виртуозное владение полевой машиной: в Щучинском районе впервые в Беларуси провели трактор-квест

Весенний лед с треском ломает вес почти в 4 тонны. Бездорожье для трактора – дело привычное. А вот квест с элементами ориентирования по лесу для механизаторов – это что-то новое. Добраться до контрольных точек, выполнить задания и получить новые, в том числе на знание истории своей малой родины. Пригодится выносливость, смекалка и виртуозное владение машиной полевой.

Виртуозное владение полевой машиной: в Щучинском районе впервые в Беларуси провели трактор-квест

Галина Буро, СТВ:
А этот конкурс называется «Мастерство не прольешь». Трактористу надо, разумеется, без рук, с помощью специального приспособления, взять ведро и перелить максимальное количество воды. Согласитесь, такое действительно по плечу только профессионалу.

Не подмочить репутацию и выполнить восьмерку задним ходом. С неподдельным азартом болеет за трактористов не только местный Рекс, но и мощные группы поддержки.

Виртуозное владение полевой машиной: в Щучинском районе впервые в Беларуси провели трактор-квест

Виртуозное владение полевой машиной: в Щучинском районе впервые в Беларуси провели трактор-квест

Виртуозное владение полевой машиной: в Щучинском районе впервые в Беларуси провели трактор-квест

Виртуозное владение полевой машиной: в Щучинском районе впервые в Беларуси провели трактор-квест

А коллега Саши – Андрей Росеник – в это время готовится выйти на арену конкурса. Механизатор сельхозпредприятия «Протасовщина» уверен: его друг, пусть и железный, но уж точно не подведет. К надежной машине добавил лишь легкий тюнинг для души и дела.

Виртуозное владение полевой машиной: в Щучинском районе впервые в Беларуси провели трактор-квест

Виртуозное владение полевой машиной: в Щучинском районе впервые в Беларуси провели трактор-квест

Андрей Росеник, механизатор СПУ «Протасовщина»:
Наклейки, молдинги наклеили, а по технической части добавили только грузы, потому что удобрения вносим – лейки – они тяжелые, чтоб устойчивее трактор был, да и по грязи более проходимый.

Виртуозное владение полевой машиной: в Щучинском районе впервые в Беларуси провели трактор-квест

Трактор-квест вызвал ажиотаж среди механизаторов. Посмотреть на других и себя показать – к тому же за профессионализм достойные награды.

Виртуозное владение полевой машиной: в Щучинском районе впервые в Беларуси провели трактор-квест

Анастасия Цынгалёва, первый секретарь Щучинского районного комитета БРСМ:
Первое место у нас получает ноутбук, второе – навигатор, третье – видеорегистратор. За участие все получают дрель-шуруповерт, также лучшая группа поддержки получит огромный мангал.

Виртуозное владение полевой машиной: в Щучинском районе впервые в Беларуси провели трактор-квест

Виртуозное владение полевой машиной: в Щучинском районе впервые в Беларуси провели трактор-квест

 

Сергей Ложечник, председатель Щучинского райисполкома:
Сегодня профессия механизатора очень важна для нас. В преддверии весенне-полевых работ выступила с предложениями наша молодежь – организовать такой туристический слет, тракторным квестом мы его назвали.

Мастерство пригодится в труде. Возделать участки со сложным рельефом, обойти препятствия и уложиться в дедлайн. Трактор-квест как своеобразный экзамен для механизаторов перед главным агрособытием весны. Совсем скоро тракторы выдвинутся на посевную-2019.

Виртуозное владение полевой машиной: в Щучинском районе впервые в Беларуси провели трактор-квест

Виртуозное владение полевой машиной: в Щучинском районе впервые в Беларуси провели трактор-квест

Виртуозное владение полевой машиной: в Щучинском районе впервые в Беларуси провели трактор-квест
 
 
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Новости Беларуси. Экстремально, зрелищно и с ювелирной точностью. Первый в Беларуси трактор-квест устроили в Щучинском районе, сообщили в программе Новости «24...
 
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