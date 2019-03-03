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Виртуозное владение полевой машиной: в Щучинском районе впервые в Беларуси провели трактор-квест
Новости Беларуси. Экстремально, зрелищно и с ювелирной точностью. Первый в Беларуси трактор-квест устроили в Щучинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бывший аэродром и лес стали соревновательными площадками для механизаторов из местных хозяйств и коммунальных предприятий. Участникам пришлось проявить характер, а отдельные моменты пощекотали нервы болельщикам. Все самое интересное – в репортаже Галины Буро.
Весенний лед с треском ломает вес почти в 4 тонны. Бездорожье для трактора – дело привычное. А вот квест с элементами ориентирования по лесу для механизаторов – это что-то новое. Добраться до контрольных точек, выполнить задания и получить новые, в том числе на знание истории своей малой родины. Пригодится выносливость, смекалка и виртуозное владение машиной полевой.
Галина Буро, СТВ:
Не подмочить репутацию и выполнить восьмерку задним ходом. С неподдельным азартом болеет за трактористов не только местный Рекс, но и мощные группы поддержки.
А коллега Саши – Андрей Росеник – в это время готовится выйти на арену конкурса. Механизатор сельхозпредприятия «Протасовщина» уверен: его друг, пусть и железный, но уж точно не подведет. К надежной машине добавил лишь легкий тюнинг для души и дела.
Андрей Росеник, механизатор СПУ «Протасовщина»:
Трактор-квест вызвал ажиотаж среди механизаторов. Посмотреть на других и себя показать – к тому же за профессионализм достойные награды.
Анастасия Цынгалёва, первый секретарь Щучинского районного комитета БРСМ:
Сергей Ложечник, председатель Щучинского райисполкома:
Мастерство пригодится в труде. Возделать участки со сложным рельефом, обойти препятствия и уложиться в дедлайн. Трактор-квест как своеобразный экзамен для механизаторов перед главным агрособытием весны. Совсем скоро тракторы выдвинутся на посевную-2019.
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Новости Беларуси. Экстремально, зрелищно и с ювелирной точностью. Первый в Беларуси трактор-квест устроили в Щучинском районе, сообщили в программе Новости «24...
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