Президент США Дональд Трамп в понедельник продлил санкции в отношении лиц, которых в Вашингтоне считают ответственными за подрыв демократических процессов и институтов на Украине.

"В соответствии с данным положением, я направил в "Федеральный регистр" для публикации извещение, в котором говорится, что чрезвычайное распоряжение от 6 марта 2014 года в соответствии с указом 13660 в связи с Украиной, продолжит действовать и после 6 марта 2019 года", - говорится в послании президента США, направленном главам обеих палат американского Конгресса.

"Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты на Украине, угрожают миру в стране, ее стабильности, суверенитету и территориальной целостности, способствуют незаконному присвоению ее активов, а также действия Российской Федерации, включая аннексию Крыма и применение силы на Украине, продолжают представлять повышенную угрозу национальной безопасности США", - отмечается в документе.