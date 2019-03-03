Михаил Панджавидзе проведет творческую встречу в фойе Большого в день своего 50-летия

Во вторник, 5 марта, главному режиссеру Большого театра оперы и балета Беларуси Михаилу Панджавидзе исполняется 50 лет, и почти 10 из них он служит в белорусском Большом.

" Именно в день своего рождения Михаил Александрович приглашает вас прийти на его творческую встречу, которая состоится в 18:00 в фойе театра, перед знаковой для режиссера постановкой "Саломея" на музыку Р. Штрауса", - сообщили в театре.

Там пообещали, что это будет не просто пресс-конференция, а вечер вопросов и ответов, простых вопросов и честных ответов.

"Друзья, ждем вас во вторник, 5 марта, к 18:00! Парадные двери будут открыты в 17:45", - говорится в сообщении.