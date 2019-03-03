РФ в 2019 г. может увеличить производство сыра и сырных продуктов на 3-5% - Минсельхоз

Темпы роста производства сыра и сырных продуктов в России в этом году могут составить 3-5%, сообщает Минсельхоз со ссылкой на экспертные оценки.

В 2018 году Россия произвела 472,6 тыс. тонн сыра, что на 2,5% больше, чем годом ранее. Вырос и выпуск сырных продуктов - на 5,3%, до 193,5 тыс. тонн.

Как сообщает ведомство, положительная тенденция продолжилась и в текущем году. Так, объем промышленного производства сыра в январе составил 37,2 тыс. тонн, что на 5,4% больше, чем годом ранее. При этом, по экспертной оценке, по итогам 2019 года производство сыров и сырных продуктов может увеличиться на 3-5% и составить 685-700 тыс. тонн.

Как считают в Минсельхозе, наращивание объемов производства сыра создает предпосылки для развития его экспорта. По предварительным данным, в прошлом году Россия поставила за рубеж 24,8 тыс. тонн этой продукции на $68,3 млн, что составило порядка 28% экспорта всей молочной продукции. Основными рынками сбыта являются Казахстан, Белоруссия, Украина, Киргизия и Азербайджан.

"В дальнейшем планируется расширять поставки и в страны дальнего зарубежья - в частности, в Китай. В конце прошлого года Китай уже открыл свой рынок для 10 производителей молочной продукции, в феврале этого года на согласование китайской стороне был направлены дополнительные предложения", - говорится в сообщении.