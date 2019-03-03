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Самые востребованные туристические направления у белорусов – Египет, Турция, Украина и Болгария

04.03.2019 21:06 — Разное | Интерфакс  
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"В прошедшем году наиболее посещаемыми зарубежными странами были Египет, Турция, Украина, Болгария, Российская Федерация, Испания, Польша, Греция, Грузия, Черногория, Чехия, Литва и Италия. На долю этих стран приходилось 88,1% от общего числа организованных туристов и экскурсантов, выехавших за рубеж", - говорится в сообщении.

По состоянию на конец 2018 года в Республике Беларусь осуществляли туристическую деятельность 1482 организации, услугами которых воспользовалось 2224,1 тыс. организованных туристов и экскурсантов, в том числе 1068 тыс. туристов и 1156,1 тыс. экскурсантов.

По данным Белстата, в 2018 году численность организованных туристов и экскурсантов, выехавших за рубеж, составила 850,7 тыс. человек. В страны СНГ организованно выехало 20%, в страны ЕС – 28%, другие страны мира – 52%.

Численность организованных туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь в 2018 году, составила 365,5 тыс. человек. Наибольшее число прибывших организованных туристов и экскурсантов приходилось на российских граждан (57%).

"Среди других стран мира лидерами по числу посещений Республики Беларусь являлись Литва, Польша, Латвия, Украина, Германия, Китай, Испания, Эстония, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Израиль", - отметили в Белстате.

Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Республике Беларусь в 2018 году составила 5 дней.

Продолжает развиваться внутренний туризм. Так, в 2018 году число организованных туристов внутри страны составило 65,2 тыс. человек, экскурсантов – 942,6 тыс. человек.

В республике услуги гостиниц и аналогичных средств размещения предоставляли 587 гостиниц и аналогичных средств размещения, из них – 385 гостиниц, гостиничных и туристско-гостиничных комплексов.

В 2018 году в гостиницах и аналогичных средствах размещения проживало 2007,3 тыс. человек. Из числа проживающих граждане республики составили 48%, граждане из других государств – 52%, в том числе из стран СНГ – 35%.

В Белстате подсчитали: на территории республики в 2018 году функционировало 490 санаторно-курортных, оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения, из них – 77 санаториев.

"В санаторно-курортных, оздоровительных организациях и других специализированных средствах размещения в прошедшем году было размещено 840,3 тыс. человек, иностранные граждане составили 229 тыс. человек, или 27% от общего числа размещенных", - отметили в статистическом управлении.

По данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, на конец 2018 года в республике осуществляли деятельность 2054 субъекта агроэкотуризма. Численность туристов, воспользовавшихся услугами агроэкотуризма за 2018 год, составила 422,3 тыс. человек. Граждане Республики Беларусь в общем числе агроэкотуристов составили 90%.

 
 
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"В прошедшем году наиболее посещаемыми зарубежными странами были Египет, Турция, Украина, Болгария, Российская Федерация, Испания, Польша, Греция, Грузия,...
 
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