«Мы просто перейдем в чемпионат другой страны». Брестское «Динамо» упорно не желает платить за Савицкого

Босс брестского «Динамо» Александр Зайцев в интервью корреспонденту «Прессбола» Егору Бачило в очередной раз отметил, что его клуб не намерен выплачивать «Неману» компенсацию за Павла Савицкого, а также заявил, что в случае недопуска к участию в чемпионате Беларуси, «Динамо» может перейти в первенство другой страны.



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Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Но вы ведь понимаете, что в Доме футбола на нынешнем этапе есть все основания не допустить «Динамо» к участию в чемпионате?

— Разумеется. Но я свою позицию обозначил четко: ноль рублей ноль копеек. Естественно, мы готовимся — и уже готовы к тому, что нас не допустят. Если так произойдет, то пусть федерация сама комментирует свой самосуд. Наш проект — тот редкий случай, когда в белорусский футбол вложены реальные средства, мы много создали и имеем большие планы. Но ее все это не волнует. Следовательно, сложно вести речь о том, что ее заботит развитие футбола.

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Чиновников в Доме футбола не беспокоит, что Бресту грядет тысяча лет. Они лишают нас медальных амбиций, запретив трансферы, угрожая снять очки и не выдать лицензию. И, к сожалению, совершенно не учитывают, что кто-то наконец готов вкладывать собственные средства не только в профессиональный футбол, но и в детский, и в массовый спорт.

А федерация тем временем просто убирает спорный момент из своего регламента буквально через полтора месяца после начала конфликта, будто его и не было никогда. Разве это не прямое доказательство того, что документ, по которому нас судят, был неверным изначально?

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— В какие еще инстанции готовы обращаться?

— Мы просто перейдем в чемпионат другой страны. Это работа не одного дня. Впрочем, думаю, до крайних мер не дойдет. Хотя такие варианты прорабатывали. Не стесняюсь об этом говорить. Мы отчаянно доказываем свою позицию. Но федерации нужно оставаться в рамках правового поля. И хотя бы без нарушений регламента проводить заседания арбитража, своих комитетов и так далее.