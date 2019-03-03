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Официальная информация о происшествии на ул. 28-го Июля, где в ДТП погиб ребёнок

04.03.2019 22:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, 4 марта 2019 года около 19:45 часов на ул. 28 июля в городе Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64022.php

Официальная информация о происшествии на ул. 28-го Июля, где в ДТП погиб ребёнок

По предварительной информации: водитель маршрутного такси марки «Форд транзит» при осуществлении маневра поворота с ул.Московской на ул.28 июля, совершил наезд на переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу несовершеннолетнего пешехода, 2008 года рождения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64022.php

Официальная информация о происшествии на ул. 28-го Июля, где в ДТП погиб ребёнок

В результате ДТП ребёнок-пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64022.php

Официальная информация о происшествии на ул. 28-го Июля, где в ДТП погиб ребёнок

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия.

ДТП в Бресте: погиб школьник, следователи устанавливают обстоятельства

4 марта примерно в 19 часов 45 минут в г.Бресте водитель маршрутного такси, 1987 года рождения, осуществляя поворот с ул. Московской на ул. 28 июля совершил наезд на ребёнка, 2008 года рождения, находившегося на проезжей части. От полученных телесных повреждений школьник скончался на месте происшествия. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64022.php

Официальная информация о происшествии на ул. 28-го Июля, где в ДТП погиб ребёнок

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа УСК по Брестской области. Следователи совместно со специалистами УГКСЭ по Брестской области проводят осмотр места происшествия, в ходе которого осуществляется фиксация вещно-следовой обстановки. 

В отношении водителя микроавтобуса возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Работу на месте происшествия координирует начальник следственного управления УСК по Брестской области. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня, 4 марта 2019 года около 19:45 часов на ул. 28 июля в городе Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: водитель...
 
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