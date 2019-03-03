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В Брестской крепости возобновят экскурсии по подвалам 333-го стрелкового полка

04.03.2019 22:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" в ближайшее время возобновят экскурсии по подвалам 333-го стрелкового полка, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор мемориального комплекса Григорий Бысюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64021.php

В Брестской крепости возобновят экскурсии по подвалам 333-го стрелкового полка

В мемориальной части цитадели в 2018-2020 годах по проекту Союзного государства проводят капитальный ремонт, реставрацию и музеефикацию отдельных сооружений. В частности, одним из знаковых объектов являются руины казармы 333-го стрелкового полка. Сейчас завершается капитальный ремонт ее подвалов. Специалисты отремонтировали кладки, полы, своды, обеспечили безопасность проходов по сохранившимся помещениям. В ближайшее время они будут открыты для экскурсионного посещения в составе организованных групп.

"Уникальность в том, что все основные объекты мемориального комплекса находятся на поверхности, теперь у посетителей появится возможность спуститься в подземелье. Ранее по подвалам 333-го стрелкового полка, где, по воспоминаниям защитников, велись бои, находились члены семей командиров, был организован экскурсионный маршрут. Со временем помещения пришли в аварийное состояние, их пришлось закрыть", - пояснил Григорий Бысюк. Он добавил, что 333-й стрелковый полк в июне 1941 года был одним из крупных очагов сопротивления на территории центрального острова Брестской крепости.

Также за счет Союзного государства проведен капитальный ремонт юго-восточной казармы, в полубашне которой в январе открыта музейная экспозиция "Летопись Брестской крепости". Завершены работы по замене кровли юго-западной казармы, в мае планируется закончить капитальный ремонт моста через реку Мухавец рядом с Музеем обороны. Начинаются работы по консервации руин Белого дворца, юго-восточной казармы, инженерного корпуса в районе Вечного огня. В этом году планируется приступить к ремонту и созданию музейной экспозиции в Восточном форте.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64021.php

В Брестской крепости возобновят экскурсии по подвалам 333-го стрелкового полка

Во время консервации руин Белого дворца на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64021.php

В Брестской крепости возобновят экскурсии по подвалам 333-го стрелкового полка

Каменщик филиала "Брестсреставрация" ОАО "Белреставрация" Василий Хмель во время консервации руин Белого дворца на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64021.php

В Брестской крепости возобновят экскурсии по подвалам 333-го стрелкового полка


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64021.php

В Брестской крепости возобновят экскурсии по подвалам 333-го стрелкового полка

Руины здания инженерного управления Брестской крепости подготавливают к консервации

"Кроме того, будет изготовлена документация, а в следующем году перейдем к двум объектам в филиале V форт. Будут проведены ремонтные работы, плюс планируем там создать экспозицию с рабочим названием "Музей фортификации и вооружения". Также в следующем году хотим заменить декоративно-художественную подсветку в мемориальном комплексе", - сказал Григорий Бысюк. Он добавил, что по программе Союзного государства в нынешнем году в мемориальном комплексе освоят 118 млн российских рублей.

 
 
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  В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" в ближайшее время возобновят экскурсии по подвалам 333-го стрелкового полка, сообщил корреспонденту БЕЛТА...
 
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