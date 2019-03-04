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Маршрут автобусного маршрута № 28 в столице изменился

04.03.2019 23:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вниманию пассажиров. В связи с ремонтными работами на 24-м километре МКАД трасса автобусного маршрута № 28 изменена, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

До завершения ремонта организуется работа временного автобусного маршрута № 928 «Брилевичи – улица Чюрлениса». Автобус будет курсировать в будни с 7 до 20 часов.
 
 
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Новости Беларуси. Вниманию пассажиров. В связи с ремонтными работами на 24-м километре МКАД трасса автобусного маршрута № 28 изменена, сообщили в программе...
 
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