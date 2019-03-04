|
Маршрут автобусного маршрута № 28 в столице изменился
Новости Беларуси. Вниманию пассажиров. В связи с ремонтными работами на 24-м километре МКАД трасса автобусного маршрута № 28 изменена, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
До завершения ремонта организуется работа временного автобусного маршрута № 928 «Брилевичи – улица Чюрлениса». Автобус будет курсировать в будни с 7 до 20 часов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вниманию пассажиров. В связи с ремонтными работами на 24-м километре МКАД трасса автобусного маршрута № 28 изменена, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)