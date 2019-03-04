ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске на перекрёстке проспекта Машерова и улицы Даумана изменилась схема движения транспорта

04.03.2019 23:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Ехать по-новому. На перекрестке проспекта Машерова и улицы Даумана изменилась схема движения транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске на перекрёстке проспекта Машерова и улицы Даумана изменилась схема движения транспорта

В Минске на перекрёстке проспекта Машерова и улицы Даумана изменилась схема движения транспорта

Там установили дополнительную секцию светофора для поворота направо. Зеленая стрелка появилась и со стороны Старовиленского тракта. Нововведения должны уменьшить поток машин на участке.

А что думают автомобилисты: улучшится ли ситуация на дороге?

Подробнее – в видеоинформации
 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Ехать по-новому. На перекрестке проспекта Машерова и улицы Даумана изменилась схема движения транспорта, сообщили в программе «Столичные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Музейный квартал в сердце столицы. Что будет представлять собой арт-объект – репортаж СТВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика