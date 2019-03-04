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В Минске на перекрёстке проспекта Машерова и улицы Даумана изменилась схема движения транспорта
Новости Беларуси. Ехать по-новому. На перекрестке проспекта Машерова и улицы Даумана изменилась схема движения транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Там установили дополнительную секцию светофора для поворота направо. Зеленая стрелка появилась и со стороны Старовиленского тракта. Нововведения должны уменьшить поток машин на участке.
А что думают автомобилисты: улучшится ли ситуация на дороге?
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Новости Беларуси. Ехать по-новому. На перекрестке проспекта Машерова и улицы Даумана изменилась схема движения транспорта, сообщили в программе «Столичные...
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