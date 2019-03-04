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При повороте направо маршрутка не останавливается перед переходом - и насмерть сбивает ребенка

04.03.2019 23:47 — Разное | Tut.by  
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Вечером 4 марта на улице 28 Июля маршрутка насмерть сбила 10-летнего пешехода. В Сети появилась запись ДТП с наружной камеры видеонаблюдения.

Видео: Интернет-провайдер WikiLink


На записи видно, как маршрутка поворачивает с улицы Московской на 28 Июля, ребенок перебегает дорогу и врезается в боковую часть авто. Судя по видео, маршрутка поворачивала со второго ряда, где разрешено движение прямо и поворот направо.

Как ранее сообщал Следственный комитет, маршрутка сбила 10-летнего пешехода. От полученных травм мальчик скончался на месте ДТП. В отношении 31-летнего водителя микроавтобуса возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения) УК.

Одна из посетительниц сайта «Виртуальный Брест» написала в комментариях, что в момент ДТП находилась в той самой маршрутке № 23:

«Я сидела в этой маршрутке, сзади справа, так сказать на заднем колесе. Была занята планшетом, в окно не смотрела. Но точно помню мои ощущения в момент поворота на светофоре: с моей стороны (заднее колесо справа) маршрутку мягко качнуло влево, как будто маршрутка задним правым колесом на бордюр попала. Удара точно не ощущала. Потом мы поехали дальше, и вдруг женщина, что сидела рядом с водителем, как мне показалось, сказала, что вроде кого-то сбили. Водитель тут же остановился и выбежал посмотреть, что произошло. По его реакции было понятно, что перед ним (машиной) точно никто не пробегал. Когда я вышла из салона такси, я была удивлена, что мы на центральной полосе стоим, а, как оказалось, ребенок справа от маршрутки сзади. Справа позади маршрутки на крайней полосе стояла легковая машина. Мальчик как раз между машин был».

 
Теги: Брест
 
 
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В Сети появилась видеозапись ДТП с наружной камеры видеонаблюдения.
 
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