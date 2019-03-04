В Лиозно столкнулись автомобиль ГАИ и Lada

В Лиозно 4 марта произошло ДТП с участием автомобиля ГАИ. Фотографии с места происшествия опубликованы в соцсети.



Фото: vk.com/typical_vitebsk

Авария, в которой служебная машина столкнулась с Lada, случилась в центре городского поселка на трассе Витебск — Смоленск.

Официального комментария ГАИ по поводу дорожно-транспортного происшествия пока нет.



Фото: vk.com/typical_vitebsk



Фото: vk.com/typical_vitebsk