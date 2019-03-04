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В Лиозно столкнулись автомобиль ГАИ и Lada

04.03.2019 21:35 — Разное | Tut.by  
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В Лиозно 4 марта произошло ДТП с участием автомобиля ГАИ. Фотографии с места происшествия опубликованы в соцсети.


Фото: vk.com/typical_vitebsk

Авария, в которой служебная машина столкнулась с Lada, случилась в центре городского поселка на трассе Витебск — Смоленск.

Официального комментария ГАИ по поводу дорожно-транспортного происшествия пока нет.


Фото: vk.com/typical_vitebsk

Фото: vk.com/typical_vitebsk
 
Теги: Витебск
 
 
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Авария, в которой служебная машина столкнулась с Lada, случилась в центре городского поселка на трассе Витебск - Смоленск в День милиции.
 
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