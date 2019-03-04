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Кореличские десятиклассники показали выдающиеся знания в конкурсе «Голоса истории»

04.03.2019 — Разное | Полымя  
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В актовом зале средней школы №1 г.п. Кореличи состоялся финальный этап конкурса «Голоса истории», в котором приняли участие победители зональных туров — команды Лукской и Жуховичской средних школ,  а также команда средней школы №1 г.п. Кореличи. Конкурс состоял из трех частей: викторины «Гродненщина в 1801-1917 гг.», исторического путешествия «Дорогами Первой Всемирной» и домашнего задания «Исторические усадьбы».

Кореличские десятиклассники показали выдающиеся знания в конкурсе «Голоса истории»

Кореличские десятиклассники показали выдающиеся знания в конкурсе «Голоса истории»

Кореличские десятиклассники показали выдающиеся знания в конкурсе «Голоса истории»

Кореличские десятиклассники показали выдающиеся знания в конкурсе «Голоса истории»

Кореличские десятиклассники показали выдающиеся знания в конкурсе «Голоса истории»

Кореличские десятиклассники показали выдающиеся знания в конкурсе «Голоса истории»

Кореличские десятиклассники показали выдающиеся знания в конкурсе «Голоса истории»

Кореличские десятиклассники показали выдающиеся знания в конкурсе «Голоса истории»

Кореличские десятиклассники показали выдающиеся знания в конкурсе «Голоса истории»

Кореличские десятиклассники показали выдающиеся знания в конкурсе «Голоса истории»

Кореличские десятиклассники показали выдающиеся знания в конкурсе «Голоса истории»

Кореличские десятиклассники показали выдающиеся знания в конкурсе «Голоса истории»

Кореличские десятиклассники показали выдающиеся знания в конкурсе «Голоса истории»

Кореличские десятиклассники показали выдающиеся знания в конкурсе «Голоса истории»

Кореличские десятиклассники показали выдающиеся знания в конкурсе «Голоса истории»

Кореличские десятиклассники показали выдающиеся знания в конкурсе «Голоса истории»

Кореличские десятиклассники показали выдающиеся знания в конкурсе «Голоса истории»

Кореличские десятиклассники показали выдающиеся знания в конкурсе «Голоса истории»

Подведя итоги трех частей конкурса, компетентное жюри объявило победителей: наибольшее количество баллов набрала команда средней школы №1 г.п. Кореличи. Почетное второе место заняла команда Жуховичской средней школы. На третьем месте оказались десятиклассники Лукской средней школы. Все команды были награждены дипломами и подарочными сертификатами от районных общественных объединений «Белорусский республиканский союз молодежи», «Белая Русь» и «Белорусский детский фонд».

Кореличские десятиклассники показали выдающиеся знания в конкурсе «Голоса истории»

Кореличские десятиклассники показали выдающиеся знания в конкурсе «Голоса истории»

Кореличские десятиклассники показали выдающиеся знания в конкурсе «Голоса истории»

Кореличские десятиклассники показали выдающиеся знания в конкурсе «Голоса истории»

Оксана ЯНУШ

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В актовом зале средней школы №1 г.п. Кореличи состоялся финальный этап конкурса «Голоса истории», в котором приняли участие победители зональных
 
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