Кореличские десятиклассники показали выдающиеся знания в конкурсе «Голоса истории»

В актовом зале средней школы №1 г.п. Кореличи состоялся финальный этап конкурса «Голоса истории», в котором приняли участие победители зональных туров — команды Лукской и Жуховичской средних школ, а также команда средней школы №1 г.п. Кореличи. Конкурс состоял из трех частей: викторины «Гродненщина в 1801-1917 гг.», исторического путешествия «Дорогами Первой Всемирной» и домашнего задания «Исторические усадьбы».









































































Подведя итоги трех частей конкурса, компетентное жюри объявило победителей: наибольшее количество баллов набрала команда средней школы №1 г.п. Кореличи. Почетное второе место заняла команда Жуховичской средней школы. На третьем месте оказались десятиклассники Лукской средней школы. Все команды были награждены дипломами и подарочными сертификатами от районных общественных объединений «Белорусский республиканский союз молодежи», «Белая Русь» и «Белорусский детский фонд».

















Оксана ЯНУШ

Фото автора