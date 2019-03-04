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Белорусских водителей в РФ будут штрафовать за нарушения
Российская ГИБДД планирует начать штрафовать нарушителей ПДД с белорусскими номерами. Практиковать наказания лихачей россияне планируют уже в первом полугодии.
Об этом
«Все нарушения ПДД как в Беларуси, так и в России по истечении 70 суток будут переданы на территорию той страны, где проживает тот или иной гражданин», — отметил М. Черников.
Информация о нарушениях позволит взыскать с нарушителей штрафы в принудительном порядке по месту их проживания. Сейчас также решаются проблемы, связанные с фото- и видеофиксацией нарушений: их планируют решать через межведомственное взаимодействие с таможенными органами. Нарушителей с государственными номерами других стран при пересечении границы будут вносить в базу, чтобы они не смогли избежать штрафов или другого наказания.Российская ГИБДД планирует начать штрафовать нарушителей ПДД с белорусскими номерами. Практиковать наказания белоруских лихачей россияне планируют уже в первом полугодии.
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Российская ГИБДД планирует начать штрафовать нарушителей ПДД с белорусскими номерами. Практиковать наказания лихачей россияне планируют уже в первом полугодии.
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