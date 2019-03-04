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Белорусских водителей в РФ будут штрафовать за нарушения

04.03.2019 20:32 — Разное | БДГ  
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Российская ГИБДД планирует начать штрафовать нарушителей ПДД с белорусскими номерами. Практиковать наказания лихачей россияне планируют уже в первом полугодии.

Об этом РИА Новости рассказал глава ГИБДД РФ Михаил Черников, сообщает агентство «Минск-Новости». Как отметил М. Черников, информационное взаимодействие обсудили на недавней коллегии, которую провели совместно с белорусскими правоохранителями. 

«Все нарушения ПДД как в Беларуси, так и в России по истечении 70 суток будут переданы на территорию той страны, где проживает тот или иной гражданин», — отметил М. Черников.

Информация о нарушениях позволит взыскать с нарушителей штрафы в принудительном порядке по месту их проживания. Сейчас также решаются проблемы, связанные с  фото- и видеофиксацией нарушений: их планируют решать через межведомственное взаимодействие с таможенными органами. Нарушителей с государственными номерами других стран при пересечении границы будут вносить в базу, чтобы они не смогли избежать штрафов или другого наказания.Российская ГИБДД планирует начать штрафовать нарушителей ПДД с белорусскими номерами. Практиковать наказания белоруских лихачей россияне планируют уже в первом полугодии.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Российская ГИБДД планирует начать штрафовать нарушителей ПДД с белорусскими номерами. Практиковать наказания лихачей россияне планируют уже в первом полугодии.
 
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