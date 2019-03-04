Белорусских водителей в РФ будут штрафовать за нарушения

Российская ГИБДД планирует начать штрафовать нарушителей ПДД с белорусскими номерами. Практиковать наказания лихачей россияне планируют уже в первом полугодии.

Об этом РИА Новости рассказал глава ГИБДД РФ Михаил Черников, сообщает агентство «Минск-Новости». Как отметил М. Черников, информационное взаимодействие обсудили на недавней коллегии, которую провели совместно с белорусскими правоохранителями.

«Все нарушения ПДД как в Беларуси, так и в России по истечении 70 суток будут переданы на территорию той страны, где проживает тот или иной гражданин», — отметил М. Черников.

Информация о нарушениях позволит взыскать с нарушителей штрафы в принудительном порядке по месту их проживания. Сейчас также решаются проблемы, связанные с фото- и видеофиксацией нарушений: их планируют решать через межведомственное взаимодействие с таможенными органами. Нарушителей с государственными номерами других стран при пересечении границы будут вносить в базу, чтобы они не смогли избежать штрафов или другого наказания.Российская ГИБДД планирует начать штрафовать нарушителей ПДД с белорусскими номерами. Практиковать наказания белоруских лихачей россияне планируют уже в первом полугодии.