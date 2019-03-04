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Мероприятие пройдет с 14 до 15 часов, в нем планируется участие до 10 человек.





пишет spring96.org Соответствующее сообщение о проведении мирного собрания было отправлено в Мингорисполком еще 16 февраля,spring96.org





"Одной из целей нашего пикета является проверка на практике так называемого "уведомительного принципа", который закреплен в Законе «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» и вступил в силу вместе с иными изменениями только 26 января этого года.





Была проведена своеобразная лотерея, в ходе которой вслепую была выбрана площадка в Минске , которая станет временным пристанищем для пикетчиков. И как вы можете догадаться - сама судьба направила нас на Бангалор. Ну что ж - значит так и будет", - отмечается в группе волонтеров и волонтерок в Фейсбуке.





Напомним, ранее активисты и активистки волонтерской службы "Весны" проанализировали места, определенные властями для мирных собраний, и пришли к выводу, что они не очень пригодны для проведения массовых мероприятий с точки зрения их досягаемости и публичности.





Монстрация - массовая художественная акция с лозунгами и транспарантами, которые привлекают к себе внимание прежде всего своим вычурным абсурдом и гиперболизацией.