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Монстрация "За отмену всех запретов и запрет всех отмен" пройдет в Минске

04.03.2019 22:10 — Разное | Партизан  
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Волонтеры и волонтерки "Весны" выйдут 6 марта на пикет-монстрацию "За отмену всех запретов и запрет всех отмен" в столичный парк Дружбы народов.


Наблюдатели ControlBY

Мероприятие пройдет с 14 до 15 часов, в нем планируется участие до 10 человек.

Соответствующее сообщение о проведении мирного собрания было отправлено в Мингорисполком еще 16 февраля, пишет spring96.org

"Одной из целей нашего пикета является проверка на практике так называемого "уведомительного принципа", который закреплен в Законе «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» и вступил в силу вместе с иными изменениями только 26 января этого года.

Была проведена своеобразная лотерея, в ходе которой вслепую была выбрана площадка в Минске, которая станет временным пристанищем для пикетчиков. И как вы можете догадаться - сама судьба направила нас на Бангалор. Ну что ж - значит так и будет", - отмечается в группе волонтеров и волонтерок в Фейсбуке.

Напомним, ранее активисты и активистки волонтерской службы "Весны" проанализировали места, определенные властями для мирных собраний, и пришли к выводу, что они не очень пригодны для проведения массовых мероприятий с точки зрения их досягаемости и публичности.

Монстрация - массовая художественная акция с лозунгами и транспарантами, которые привлекают к себе внимание прежде всего своим вычурным абсурдом и гиперболизацией.

 
Теги: Минск
 
 
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Волонтеры и волонтерки "Весны" выйдут 6 марта на пикет-монстрацию "За отмену всех запретов и запрет всех отмен" в столичный парк Дружбы народов.
 
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