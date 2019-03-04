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В Могилевском районе под поезд попало стадо диких кабанов
Около 10 диких свиней погибло под колесами поезда на перегоне Вендриж-Голынец,
Машинист применил экстренное торможение, подавал звуковой сигнал, но столкновения с животными избежать не удалось. Они не ушли с железнодорожного полотна. На место происшествия выезжали милиционеры Могилевского РОВД.
Известно, что погибли около 10 кабанов. Задержка поезда, который следовал из Минска в Могилёв, составила один час 56 минут.
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Около 10 диких свиней погибло под колесами поезда на перегоне Вендриж-Голынец, сообщает «Беларусь 4».
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