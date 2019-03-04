В Израиле разгорелся новый скандал из-за «Евровидения-2019»

пишет 7 дней. Ещё, наверное, ни одно «Евровидение» не прошло без единого скандала. В этом году у организаторов начались сложности ещё до начала музыкального конкурса. Как стало известно, билеты на международное певческое состязание, которое в этом году пройдет в Израиле с 14 по 16 мая, временно изъяты из продажи,7 дней.





Возникшая ситуация связана с возможными нарушениями в распределении мест в зрительном зале. Сообщается, что лучшие билеты были проданы медиа и спортивным структурам. Это помешало широкой публике приобрести билеты. Кроме того, предполагается, что места были раскуплены для перепродажи с наценкой.





«Это было сделано из опасений, что сотни билетов на лучшие места в зале были проданы представителям медиа и спортивных структур, что закрыло к ним доступ для широкой публики», — сообщает израильская телерадиокомпания KAN.





О том, когда продажа билетов будет восстановлена, пока не сообщается. Данный инцидент расследуется организаторами «Евровидения».







