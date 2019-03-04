|
В Израиле разгорелся новый скандал из-за «Евровидения-2019»
Организаторы приостановили продажу билетов на конкурс.
Ещё, наверное, ни одно «Евровидение» не прошло без единого скандала. В этом году у организаторов начались сложности ещё до начала музыкального конкурса. Как стало известно, билеты на международное певческое состязание, которое в этом году пройдет в Израиле с 14 по 16 мая, временно изъяты из продажи,
Возникшая ситуация связана с возможными нарушениями в распределении мест в зрительном зале. Сообщается, что лучшие билеты были проданы медиа и спортивным структурам. Это помешало широкой публике приобрести билеты. Кроме того, предполагается, что места были раскуплены для перепродажи с наценкой.
«Это было сделано из опасений, что сотни билетов на лучшие места в зале были проданы представителям медиа и спортивных структур, что закрыло к ним доступ для широкой публики», — сообщает израильская телерадиокомпания KAN.
О том, когда продажа билетов будет восстановлена, пока не сообщается. Данный инцидент расследуется организаторами «Евровидения».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы приостановили продажу билетов на конкурс.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)