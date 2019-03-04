ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Израиле разгорелся новый скандал из-за «Евровидения-2019»

04.03.2019 21:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Организаторы приостановили продажу билетов на конкурс.

Ещё, наверное, ни одно «Евровидение» не прошло без единого скандала. В этом году у организаторов начались сложности ещё до начала музыкального конкурса. Как стало известно, билеты на международное певческое состязание, которое в этом году пройдет в Израиле с 14 по 16 мая, временно изъяты из продажи, пишет 7 дней.

Возникшая ситуация связана с возможными нарушениями в распределении мест в зрительном зале. Сообщается, что лучшие билеты были проданы медиа и спортивным структурам. Это помешало широкой публике приобрести билеты. Кроме того, предполагается, что места были раскуплены для перепродажи с наценкой.

«Это было сделано из опасений, что сотни билетов на лучшие места в зале были проданы представителям медиа и спортивных структур, что закрыло к ним доступ для широкой публики», — сообщает израильская телерадиокомпания KAN.

О том, когда продажа билетов будет восстановлена, пока не сообщается. Данный инцидент расследуется организаторами «Евровидения».



 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы приостановили продажу билетов на конкурс.
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамп продлевает санкции в отношении лиц, "подрывающих демократические процессы и институты на Украине" - заявление
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика