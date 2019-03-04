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В Польше мэры двух городов получили письма с угрозами и гильзами

04.03.2019 21:38 — Разное | Партизан  
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Мэрам двух польских городов пришли письма с угрозами и гильзами от патронов. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает RMF24.

В частности, указано, что мэр Ряшева Тадеуш Ференц получил анонимное письмо с угрозами расправы, а также гильзу от патрона. Посылка пришла по адресу мэра Ряшева в понедельник утром. Сейчас полиция занимается расследованием этого дела.

Также подобная посылка с гильзой и патроном без пороха пришла и мэру Кракова Яцеку Майхровскому. Вскоре полиции удалось задержать отправителя, которым оказался 28-летний местный житель.

Пока неизвестно, связаны ли между собой инциденты с мэрами Ряшева и Кракова.

В то же время СМИ стало известно содержание письма, направленного Майхровскому. Отправитель предлагает мэру сыграть в игру: "Имеешь семь дней на подачу заявления об отставке. Иначе свою семью увидишь в последний раз. Что выбираешь? Жизнь или смерть?".

Как сообщается, за подобные угрозы задержанному может грозить до трех лет лишения свободы.

Напомним, 13 января Стефан В. выбежал на сцену и несколько раз ударил ножом мэра Гданьска Павла Адамовича. Затем нападавший взял микрофон и обратился к зрителям, заявив, что невинно отсидел в тюрьме, а оппозиционная Гражданская платформа его пытала. Именно поэтому он якобы напал на Адамовича.

Медики не смогли спасти жизнь политика, и 14 января мэр Гданьска скончался в больнице.


 
 
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Мэрам двух польских городов пришли письма с угрозами и гильзами от патронов. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает RMF24.
 
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