В Минской областной клинической больнице проведут акцию среди доноров

В отделении переливания крови областной клинической больницы 5 марта пройдет акция "Безвозмездный донор — гордость Минщины", - сообщили в Миноблисполкоме.

"Давняя традиция для центрального региона началась еще в 1957 году", - говорится в сообщении.

Медики напоминают желающим сдать кровь, что при себе необходимо иметь паспорт, военный билет, медвыписку, флюорографию, для женщин — обследование гинеколога.