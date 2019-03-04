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В Минской областной клинической больнице проведут акцию среди доноров

04.03.2019 22:19 — Разное | Интерфакс  
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В отделении переливания крови областной клинической больницы 5 марта пройдет акция "Безвозмездный донор — гордость Минщины", - сообщили в Миноблисполкоме.

"Давняя традиция для центрального региона началась еще в 1957 году", - говорится в сообщении.

Медики напоминают желающим сдать кровь, что при себе необходимо иметь паспорт, военный билет, медвыписку, флюорографию, для женщин — обследование гинеколога.

 
 
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В отделении переливания крови областной клинической больницы 5 марта пройдет акция "Безвозмездный донор — гордость Минщины", - сообщили в Миноблисполкоме. "Давняя...
 
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