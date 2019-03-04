Армения нуждается в помощи ЕС для осуществления резких шагов в реформах - Пашинян

Армения ожидает содействия Евросоюза в проведении реформ, считая лучшим инструментом соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Реализация соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС (CEPA) имеет огромное значение для успеха реформ. CEPA - это реформаторский инструмент. Реализация положений соглашения приведет к качественным изменениям в многочисленных сферах", - сказал Н.Пашинян, выступая в комиссии Европарламента по внешним отношениям в Брюсселе в понедельник.

По его словам, правительство Армении настроено решительно в реализации соглашения и "готово к активному и эффективному сотрудничеству с ЕС во всех представляющих взаимный интерес сферах".

"Быстрая ратификация всеми странами ЕС соглашения важно для дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Более трети стран ЕС уже ратифицировали соглашение. Для Армении чрезвычайно важно финансовое и техническое содействие ЕС. Мы нуждаемся в вашем содействии для осуществления резких шагов в проведении реформ. Очевидно, что расширенное содействие ЕС поможет нам продвигаться вперед более решительно. Чем больше будет объем помощи, тем быстрее и гладко будут проходить наши реформы", - заявил Н.Пашинян.