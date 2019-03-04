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Сотрудники МЧС спасли тонущую в Свислочи пенсионерку
Новости Беларуси. ЧП в центре столицы. Сотрудники МЧС спасли в Свислочи упавшую в воду пенсионерку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Около 9 утра на линию 101 позвонил очевидец, сообщив, что в реке в районе улицы Даумана тонет женщина. Спасатели обнаружили ее в 80 метрах от берега и оперативно достали из воды.
62-летняя минчанка с переохлаждением доставлена в больницу. Известно, что женщина была трезва, а вот как она оказалась в воде – пока не ясно.
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Новости Беларуси. ЧП в центре столицы. Сотрудники МЧС спасли в Свислочи упавшую в воду пенсионерку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Около 9...
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