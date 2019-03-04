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Сотрудники МЧС спасли тонущую в Свислочи пенсионерку

04.03.2019 23:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. ЧП в центре столицы. Сотрудники МЧС спасли в Свислочи упавшую в воду пенсионерку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотрудники МЧС спасли тонущую в Свислочи пенсионерку

Около 9 утра на линию 101 позвонил очевидец, сообщив, что в реке в районе улицы Даумана тонет женщина. Спасатели обнаружили ее в 80 метрах от берега и оперативно достали из воды.

62-летняя минчанка с переохлаждением доставлена в больницу. Известно, что женщина была трезва, а вот как она оказалась в воде – пока не ясно.

Сотрудники МЧС спасли тонущую в Свислочи пенсионерку
 
 
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Новости Беларуси. ЧП в центре столицы. Сотрудники МЧС спасли в Свислочи упавшую в воду пенсионерку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Около 9...
 
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