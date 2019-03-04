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Врачи назвали самую вредную начинку для блинов и дали советы по их безопасному поеданию на Масленицу

05.03.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Врачи назвали самую вредную начинку для блинов и дали советы по их безопасному поеданию на Масленицу

Для блинных начинок лучше всего выбирать натуральные продукты, чтобы разнообразить меню на Масленицу и не навредить здоровью. Об этом рассказала врач-диетолог. 

«Сметану можно заменить натуральным йогуртом. Можно в него добавить огурцы и зелень, причем это могут быть даже соленые огурцы, тогда будет что-то вроде греческой закуски дзадзики. Помимо этого, это могут быть какие угодно ягоды, замороженные или свежие. Это может быть натуральное мясо: его можно отварить, провернуть, добавить пассерованный лук, морковь, зелень, овощи, те же кабачки. И тогда это будет полезно и менее калорийно», — рассказала специалист.

Диетолог также отметила, что лучше всего отказаться от покупки блинов с ветчиной и сыром, поскольку качество этих продуктов будет достаточно низким.

Также врачи дали советы по безопасному поеданию блинов на Масленицу. 

«Когда человек следит за своей массой тела, рекомендуется зараз съедать не более двух–трех блинов и максимум два раза в неделю, этот продукт не должен быть в постоянном рационе», — рассказала врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Ливанцова.

Она пояснила, что в одном блинчике среднего размера содержится около 100 килокалорий. В свою очередь, врач-гастроэнтеролог «ФИЦ питания и биотехнологии» Владимир Пилипенко сообщил, что блины — не очень тяжелый продукт для желудка.

«Проблема состоит в том, с чем их едят, — уточнил врач. — Для людей, у которых пищеварение скомпрометировано, избыток жира может спровоцировать напряжение со стороны желудка и поджелудочной железы».

По его словам, блины из пшеничной муки нельзя употреблять больным целиакией — непереносимостью глютена. Их следует заменить на продукт из гречневой муки. При этом лучше блины есть горячими, потому что в холодном состоянии жиры, которые в них находятся, будут медленнее расщепляться. Эксперты сошлись во мнении, что блины – это источник энергии, поэтому хорошо подходят для завтрака.

Масленица — народный праздник проводов зимы и встречи весны. Празднование начинается за 56 дней до Пасхи. В 2019 году масленичная неделя продлится с 4 по 10 марта.

 
 
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Для блинных начинок лучше всего выбирать натуральные продукты, чтобы разнообразить меню на Масленицу и не навредить здоровью. Об...
 
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