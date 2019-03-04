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ГАИ предупреждает о сложных дорожных условиях

05.03.2019 06:30 — Разное | Интерфакс  
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На 5 и 6 марта синоптики прогнозируют сильный порывистый ветер, до 15-20 м/с, гололедицу на дорогах и кратковременный снег. Госавтоинспекция предупреждает водителей и пешеходов о том, что объявлен оранжевый уровень опасности.

Когда происходят перепады температурного режима, сопровождающиеся осадками, вопрос безопасности дорожного движения встает особенно остро, подчеркивают в ГАИ. Резкая смена погодных условий оказывает влияние не только на состояние проезжей части, но и на самочувствие участников дорожного движения.

Водителям необходимо выбирать наиболее безопасный в складывающихся дорожных условиях скоростной режим. Стоит увеличить дистанцию и соблюдать боковой интервал, избегать беспорядочного перестроения и не допускать резкого торможения. Обязательно пристегиваться всем сидящим в автомобиле.

В такую погоду важно обеспечить хороший обзор и быть заметными для других участников дорожного движения. Для этого необходимо передвигаться с включенным ближним светом фар, перед поездкой очистить световые приборы от грязи.

Быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов.

Пешеходам жизненно важно проявлять повышенную осторожность, переходить дорогу только в установленных местах. Перед выходом на проезжую часть стоит убедиться, что все автомобили успели остановиться. Нужно аккуратно приближаться к краю проезжей части, чтобы не соскользнуть под колеса, быть внимательными во дворах и обязательно обозначать себя световозвращающими элементами. В связи со сложными погодными условиями работа личного состава Госавтоинспекции ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения и обеспечение безопасных условий движения.

 
 
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На 5 и 6 марта синоптики прогнозируют сильный порывистый ветер, до 15-20 м/с, гололедицу на дорогах и кратковременный снег. Госавтоинспекция предупреждает водителей и...
 
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