ГАИ предупреждает о сложных дорожных условиях

На 5 и 6 марта синоптики прогнозируют сильный порывистый ветер, до 15-20 м/с, гололедицу на дорогах и кратковременный снег. Госавтоинспекция предупреждает водителей и пешеходов о том, что объявлен оранжевый уровень опасности.

Когда происходят перепады температурного режима, сопровождающиеся осадками, вопрос безопасности дорожного движения встает особенно остро, подчеркивают в ГАИ. Резкая смена погодных условий оказывает влияние не только на состояние проезжей части, но и на самочувствие участников дорожного движения.

Водителям необходимо выбирать наиболее безопасный в складывающихся дорожных условиях скоростной режим. Стоит увеличить дистанцию и соблюдать боковой интервал, избегать беспорядочного перестроения и не допускать резкого торможения. Обязательно пристегиваться всем сидящим в автомобиле.

В такую погоду важно обеспечить хороший обзор и быть заметными для других участников дорожного движения. Для этого необходимо передвигаться с включенным ближним светом фар, перед поездкой очистить световые приборы от грязи.

Быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов.

Пешеходам жизненно важно проявлять повышенную осторожность, переходить дорогу только в установленных местах. Перед выходом на проезжую часть стоит убедиться, что все автомобили успели остановиться. Нужно аккуратно приближаться к краю проезжей части, чтобы не соскользнуть под колеса, быть внимательными во дворах и обязательно обозначать себя световозвращающими элементами. В связи со сложными погодными условиями работа личного состава Госавтоинспекции ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения и обеспечение безопасных условий движения.