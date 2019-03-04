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Нужные подарки для хозяйки от Удачника в Бресте

05.03.2019 07:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Подарочный набор для сада финской фирмы Fiskars Inspiration Lucy включает Секатор и универсальные ножницы в небесно-голубых тонах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64012.php

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77,9 руб.

Набор FISKARS Inspiration Ruby в цветочно-розовых тонах включает 3 инструмента:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64012.php

Нужные подарки для хозяйки от Удачника в Бресте

· Секатор плоскостной — подходит для подрезки свежей, живой древесины. Лезвия секатора изготовлены из углеродистой стали.

· Совок садовый — для посадки и пересадки растений.

· Культиватор — для разрыхления почвы.

50,9 руб.

Набор бытовой химии Grass – тут набирайте на любую сумму, что вам приглянется: в наборе жидкое мыло для рук - это настоящая Клубничка - на выбор: вкус манго, вишни, домашней выпечки др. А также все, что облегчает хозяйке жизнь: быстро очищает жир с плит и духовок, удаляет известковый налет, очищает стекло и зеркала и много другого полезного.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64012.php

Нужные подарки для хозяйки от Удачника в Бресте

Комплект садовых инструментов с кувшином Gardena только до 9 марта — 51 руб. (вместо 64 руб.)


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64012.php

Нужные подарки для хозяйки от Удачника в Бресте

Комплект садовых инструментов в ящике для хранения Gardena80 руб. (вместо 101 руб.)


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64012.php

Нужные подарки для хозяйки от Удачника в Бресте

Секатор плоскостной FISKARS Fingerloop подходят для подрезки свежей, живой древесины диаметром до 20 мм. Плоскостной способ резки позволяет подрезать ветви у самого основания. Петля на нижней рукоятке защищает пальцы при работе с инструментом. Антифрикционное покрытие верхнего лезвия уменьшает трение, что упрощает работу и чистку инструмента.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64012.php

Нужные подарки для хозяйки от Удачника в Бресте

А если нужно что-то посерьезнее в марте в «Удачнике» покупайте со скидками:

- моющий пылесос Керхер SE 6.100


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64012.php

Нужные подарки для хозяйки от Удачника в Бресте

- легендарный пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix Premium


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64012.php

Нужные подарки для хозяйки от Удачника в Бресте

- пылесос Karcher VC 2 Premium


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64012.php

Нужные подарки для хозяйки от Удачника в Бресте

и много другой бытовой полезной техники от немецкого производителя (стеклоочистители, электровеники, минимойки и пр.) от официального поставщика – сети магазинов «Удачник» www.ydachnik.by

Магазин «Удачник» в Бресте, ул. Московская, 202

 
Теги: Брест
 
 
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  В магазине «Удачник» в Бресте, ул. Московская, 202 Подарочный набор для сада финской фирмы Fiskars Inspiration Lucy включает Секатор и универсальные ножницы в...
 
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