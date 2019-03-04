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Нужные подарки для хозяйки от Удачника в Бресте
05.03.2019 07:30 — Разное | Виртуальный Брест
Подарочный набор для сада финской фирмы
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77,9 руб.
Набор
· Секатор плоскостной — подходит для подрезки свежей, живой древесины. Лезвия секатора изготовлены из углеродистой стали.
· Совок садовый — для посадки и пересадки растений.
· Культиватор — для разрыхления почвы.
50,9 руб.
А если нужно что-то посерьезнее в марте в «Удачнике» покупайте со скидками:
- моющий пылесос
- легендарный пароочиститель
- пылесос
и много другой бытовой полезной техники от немецкого производителя (
Магазин «Удачник» в Бресте, ул. Московская, 202
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