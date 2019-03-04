Подарочный набор для сада финской фирмы Fiskars Inspiration Lucy включает Секатор и универсальные ножницы в небесно-голубых тонах.



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Бресте" alt="Нужные подарки для хозяйки от Удачника в Бресте">

77,9 руб.

Набор FISKARS Inspiration Ruby в цветочно-розовых тонах включает 3 инструмента:



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· Секатор плоскостной — подходит для подрезки свежей, живой древесины. Лезвия секатора изготовлены из углеродистой стали.

· Совок садовый — для посадки и пересадки растений.

· Культиватор — для разрыхления почвы.

50,9 руб.

Набор бытовой химии Grass – тут набирайте на любую сумму, что вам приглянется: в наборе жидкое мыло для рук - это настоящая Клубничка - на выбор: вкус манго, вишни, домашней выпечки др. А также все, что облегчает хозяйке жизнь: быстро очищает жир с плит и духовок, удаляет известковый налет, очищает стекло и зеркала и много другого полезного.



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Комплект садовых инструментов с кувшином Gardena только до 9 марта — 51 руб. (вместо 64 руб.)



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Комплект садовых инструментов в ящике для хранения Gardena — 80 руб. (вместо 101 руб.)



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Секатор плоскостной FISKARS Fingerloop подходят для подрезки свежей, живой древесины диаметром до 20 мм. Плоскостной способ резки позволяет подрезать ветви у самого основания. Петля на нижней рукоятке защищает пальцы при работе с инструментом. Антифрикционное покрытие верхнего лезвия уменьшает трение, что упрощает работу и чистку инструмента.



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