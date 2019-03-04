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На месте ДТП работают следователи, проезд ограничен
05.03.2019 07:30 — Разное | Виртуальный Брест
На ул. 28-го Июля в Бресте
Сейчас проезд ограничен, свободна только правая полоса.
На месте происшествия работают следователи, будьте осторожны!
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На ул. 28-го Июля в Бресте произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб ребёнок. Сейчас проезд ограничен, свободна только правая полоса. На месте...
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