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На месте ДТП работают следователи, проезд ограничен

05.03.2019 07:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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На ул. 28-го Июля в Бресте произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб ребёнок.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64026.php

На месте ДТП работают следователи, проезд ограничен

Сейчас проезд ограничен, свободна только правая полоса.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64026.php

На месте ДТП работают следователи, проезд ограничен

На месте происшествия работают следователи, будьте осторожны!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64026.php

На месте ДТП работают следователи, проезд ограничен

смотрите видео с камеры наблюдения

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 74
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  На ул. 28-го Июля в Бресте произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб ребёнок. Сейчас проезд ограничен, свободна только правая полоса. На месте...
 
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