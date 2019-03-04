Фристайлисты принесли Беларуси второе золото Универсиады

Вторую золотую медаль на Универсиаде в Красноярске завоевала сборная Беларуси, сообщает «МИР 24». Вновь отличились мастера фристайла.

В смешанных командных соревнованиях дуэт Романовская – Башлаков получил лучшие оценки. Для Александры это уже второй успех в Красноярске.

Российские пары заняли второе и третье места.

В общем медальном зачете Россия с огромным отрывом на первом месте. Беларусь делит вторую строчку с австрийцами. Казахстан пока завоевал только бронзовую медаль.