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Фристайлисты принесли Беларуси второе золото Универсиады

05.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Вторую золотую медаль на Универсиаде в Красноярске завоевала сборная Беларуси, сообщает «МИР 24». Вновь отличились мастера фристайла.

В смешанных командных соревнованиях дуэт Романовская – Башлаков получил лучшие оценки. Для Александры это уже второй успех в Красноярске.

Российские пары заняли второе и третье места.

В общем медальном зачете Россия с огромным отрывом на первом месте. Беларусь делит вторую строчку с австрийцами. Казахстан пока завоевал только бронзовую медаль.



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В смешанных командных соревнованиях дуэт Романовская – Башлаков получил лучшие оценки.
 
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