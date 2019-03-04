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Фристайлисты принесли Беларуси второе золото Универсиады
05.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Вторую золотую медаль на Универсиаде в Красноярске завоевала сборная Беларуси, сообщает «МИР 24». Вновь отличились мастера фристайла.
В смешанных командных соревнованиях дуэт Романовская – Башлаков получил лучшие оценки. Для Александры это уже
Российские пары заняли второе и третье места.
В общем медальном зачете Россия с огромным отрывом на первом месте. Беларусь делит вторую строчку с австрийцами. Казахстан пока завоевал только бронзовую медаль.
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В смешанных командных соревнованиях дуэт Романовская – Башлаков получил лучшие оценки.
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