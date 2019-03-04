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Сравнение цен на топливо в Беларуси и других странах

05.03.2019 07:19 — Разное | Myfin  
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Сравнение цен на топливо в Беларуси и других странах
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Данные для анализа возьмем с международного статистического ресурса numbeo.com. Чтобы сравнение вышло максимально корректным, переведем все цифры в белорусские рубли по текущему курсу. По этой же причине объектом анализа будут не текущие цены определенной марки бензина, а его усредненная цена за последние 12 месяцев.

Беларусь

На 3 марта 2019 года заправки страны выставляли бензин по таким ценам:

  • АИ-98 – 1,67 руб.;
  • АИ-95 – 1,56 руб.;
  • АИ-92 – 1,45 руб.
Средняя цена бензина в Беларуси, по данным сервиса numbeo.com, составляет 1,47 рублей.

Средняя чистая зарплата в Беларуси (по данным numbeo.com) – 940 рублей 39 копеек. За нее можно купить 639,7 литра бензина.

Россия

Средняя цена бензина в Российской Федерации оказалась не намного ниже белорусской – 1,42 руб., или 96,60% от цены в РБ.

Средняя зарплата в России – 1 063,10 – это 748,7 литра бензина.

Общий уровень цен в России – 108,95% от белорусской.

Украина

В Украине усредненная цена бензина составила 2,41 руб., или 163,94% от уровня РБ.

Средняя зарплата – 624, 79 руб. – это 259,3 литра бензина.

Уровень цен составляет 87,08% от показателей Беларуси.

Литва

В Литовской Республике бензин стоит 2,89 руб., т.е. 196,60% к РБ.

 
 
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В выходные топливо в Беларуси в очередной раз подорожало. Myfin.by решил сравнить, сколько стоит литр бензина у нас и в странах-соседях.
 
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