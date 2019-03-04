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Съесть пирожок с капустой и включиться в предвыборную гонку: что ждет театралов в марте?

05.03.2019 07:54 — Разное | Tut.by  
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AFISHA.TUT.BY знает, какую премьеру точно нельзя пропустить. Как весело отметить Международный день театра. Куда сводить детей на каникулах. Про все это читайте в нашем мартовском театральном анонсе.

«Саломея»

Когда: 5 марта; 18.00

Где: Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь

Сколько: 5,50−130 рублей

Опера «Саломея» стала одной из самых громких премьер этого сезона, в том числе и из-за религиозных споров, сопровождавших ее первые показы. Посмотреть спектакль успели многие, но на его появление в мартовской афише стоит обратить особенное внимание. 5 марта «Саломею» покажут в честь юбилея режиссера Михаила Панджавидзе, а за час до спектакля, в 18.00, в большом зале состоится творческая встреча с ним. Тем, кто хотел бы посмотреть бенефисный показ оперы и задать вопрос режиссеру, стоит поторопиться — билетов осталось немного и в основном на балконе.

«Стражи Тадж-Махала»

Когда: 6, 15 марта; 19.00

Где: Ок16 (Октябрьская, 16)

Сколько: 20−21 рублей

Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн» встречает весну премьерой: один из самых интересных белорусских режиссеров Александр Янушкевич выпускает спектакль по пьесе американского драматурга Раджива Джозефа «Стражи Тадж-Махала». Кстати, это первая постановка пьесы на русском языке после того, как ее перевод несколько лет назад осуществили и презентовали в рамках лаборатории «Любимовка + Lark» в Москве. Два друга охраняют индийский Тадж-Махал, который только-только достроили, и пока он скрыт от людских глаз. В их диалоге — предчувствие неведомой красоты: вокруг кричат таинственные птицы, они мечтают стать стражниками в гареме, а за спиной возвышается «жемчужина архитектуры». Но красота — это еще и страшная сила: вскоре друзьям придется отрубить сорок тысяч рук, чтобы строители Тадж-Махала нигде и никогда не смогли повторить свой шедевр…

«Про Федота-стрельца»


Когда: 7, и 29 марта в 19.00; 17 марта в 18.00

Где: Белорусский государственный молодежный театр

Сколько: 9−15 рублей

Остроумная и остросоциальная сказка актера Леонида Филатова «Про Федота-стрельца…», написанная в 1987 году, и сегодня не теряет своей актуальности. Режиссер Анастасия Гриненко воплотила любовные и государственные перипетии в жанре мюзикла. В итоге получился спектакль в спектакле: актеры, отставшие от поезда, прямо на перроне играют «Про Федота-стрельца», и разошедшиеся на цитаты строчки Филатова начинают звучать в неожиданных аранжировках, например, как рэп.

«Про это»

Когда: 8 марта; 19.00

Где: Национальный центр современных искусств (ул. Некрасова, 3)

Сколько: 12−20 рублей

Для тех, кто хочет провести 8 Марта в романтической атмосфере, режиссер Татьяна Троянович поставила поэтический неСпектакль «Про это». В исполнении актеров-мужчин — Станислава Савостина, Артема Давидовича и Василия Бойдака — со сцены будут звучать стихи о любви поэтов-мужчин: Владимира Маяковского, Бориса Пастернака, Иосифа Бродского, Владимира Высоцкого и др. Кстати, поэзия сегодня не так уж часто появляется на белорусской сцене. Так что «Про это» явно обратит на себя внимание не только романтичных натур, но и суровых театралов, которым точно будет интересно, как будут сочетаться форма «неСпектакля» и ее поэтическое наполнение.

«Паляванне на сябе»

Когда: 13 марта; 19.00

Где: Республиканский театр белорусской драматургии

Сколько: 15−17 рублей

В конце марта в Могилеве традиционно пройдет Международный молодежный театральный форум «М.@rt-контакт». В этом году одним из его хедлайнеров станет украинский режиссер Стас Жирков: в программе сразу три его спектакля. Для тех театралов, которые не смогут попасть на форум, есть хорошие новости: кое-что из программы можно посмотреть и в Минске. Например, «Паляванне на сябе» по пьесе Алексвандра Вампилова «Утиная охота» в Республиканском театре белорусской драматургии. Современный Зилов, по задумке Жиркова, существует в каком-то одуряющем мороке, где персонажи двоятся, троятся, но одиночество от этого не исчезает.

«Фро»

Когда: 18 марта; 19.00

Где: Театр-студия киноактера

Сколько: 12−14 рублей

Поклонники студенческого театра с его особенной жизнеутверждающей атмосферой наверняка обратят внимание на гастрольный показ Объединенной актерско-режиссерской мастерской Сергея Соловьева из ВГИКа. Режиссер Татьяна Самбук инсценировала один из самых чувственных рассказов в русской литературе — «Фро» Андрея Платонова. Критика отмечает, что стиль молодого режиссера отличают работа с пластикой и нетривиальные смелые решения: например, совместить текст Платонова с песнями группы Quest Pistols.

TheatreHD: «Выбор»

Когда: 26 марта, 19.30

Где: кинотеатр «Центральный»

Сколько: 15−18 рублей

В TheatreHD можно будет увидеть новую пьесу Дэвида Хэа «Выбор». Широкой публике Хэа в первую очередь знаком по киноработам. Он писал сценарий к фильму «Часы», за роль Вирджинии Вульф в котором Николь Кидман получила «Оскар». Любители сериалов наверняка посмотрели его мини-сериал «Соучастник». Но Хэа много работает и как драматург. Его новая пьеса «Выбор» разводит бывших влюбленных по разным сторонам политических баррикад. И важными обстоятельствами их непростой истории отношений становятся предвыборная кампания, борьба за бесплатную медицину и движение #MeToo.

«Театральный капустник»

Когда: 27 марта; 20.00

Где: Ок16 (Октябрьская, 16)

Сколько: 25−26 рублей

Если 27 марта вы собираетесь отпраздновать Международный день театра походом в театр, то обратите внимание на капустник, который, похоже, стал традицией для «АРТ Корпорейшн». Режиссер Игорь Вепшковский собирает на театральной кухне зрителей и актеров. На кухне настоящей, где готовят и едят пирожки с капустой. И одновременно на кухне условной — в закулисье, где остроумно, хлестко и смешно обсуждают и пародируют самые главные события прошлого театрального года.

«Из жизни ископаемых»

Когда: 29 марта в 19.00; 30 марта в 18.00

Где: Новый драматический театр

Сколько: 10−12 рублей

Часто вопрос о смысле жизни особенно остро стоит в ее конце, когда человек подводит итоги. Это один из самых популярных сюжетов в искусстве. И если задаться целью, то подобную пьесу в разных вариациях можно найти в любом театральном репертуаре. От драматичного «Вечара» в Купаловском до ироничного «Пансиона „Belvedere“» в Театре кукол. В марте в Минске появится еще один спектакль на эту тему: Дмитрий Богославский поставит в Новом драматическом театре пьесу Фредерика Строппеля «Из жизни ископаемых», которая объединяет семь трагикомичных новелл о пожилых людях.

«Малыш и Карлсон, который живет на крыше»

Когда: 30 марта; 11.00, 14.00

Где: Белорусский государственный театр кукол

Сколько: 7 рублей

Если на каникулах вы планировали устроить семейный поход в театр, обратите внимание на субботний показ спектакля «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» в Театре кукол. Спектакль идет в репертуаре уже пять лет, но неизменно собирает хорошие отзывы зрителей и экспертов (в 2014 году работа режиссера Александра Янушкевича была отмечена Национальной театральной премией). У постановочной группы получилось найти свою оригинальную интонацию для этой известной каждому истории о друге с пропеллером за спиной, без аллюзий и намеков на знаменитый мультфильм.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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