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В Бресте маршрутка насмерть сбила ребенка

05.03.2019 08:06 — Разное | БДГ  
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Накануне вечером в Бресте на перекрестке маршрутное такси вбило мальчика 2008 года рождения. Обстоятельства ДТП уточняются.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрия Иванюка, ДТП произошло 4 марта около 19.45 на перекрестке улиц 28 июля и Московская. 

По предварительным данным, водитель маршрутного такси на автомобиле «Форд Транзит» при повороте направо совершил наезд на ребенка 2008 года рождения, который, судя по видео с камер наблюдения, переходил дорогу.  От полученных травм мальчик умер на месте. 

Вечером на месте происшествия работала следственно-оперативная группа областного УСК. Следователи совместно со специалистами управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области провели осмотр места происшествия. В отношении водителя микроавтобуса, мужчины 1987 года рождения, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

Также известно, что следователи просили всех свидетелей, которые могли помочь с восстановлением картины событиый, отозваться. 

 
Теги: Брест
 
 
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Накануне вечером в Бресте на перекрестке маршрутное такси вбило мальчика 2008 года рождения. Обстоятельства ДТП уточняются.
 
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