Очень сексуальный страж закона. Как новая «Мисс Германия» опровергает стереотипы и что она постит в Инсте

Надин Бернейс, 28-летняя жительница Штутгарта оказалась в центре внимания после победы в национальном конкурсе красоты, который очень популярен в Германии и проводится с 1927 года, — сообщает Daily mail . Но эта девушка примечательна не только титулом «Мисс Германия». Предлагаем вам в этом убедиться, а заодно посмотреть, что постит в своем инстаграме первая красавица Германии.

Блондинка — не «блондинка»

Хрупкая фигурка и белокурые волосы ничего не значат (кроме того, что Надин, очевидно, следит за фигурой и высветляет локоны). Девушка около 10 лет служит в полиции: сначала она работала в подразделении, которое контролирует безопасность граждан на массовых мероприятиях, потом патрулировала центр Штутгарта на полицейской машине, а последние несколько лет Надин — следователь по киберпреступности. Девушка расследует дела, связанные с интернет-мошенничеством, клеветой и сталкингом в соцсетях.

«Я 10 лет была офицером полиции и не жалею, что выбрала этот путь», — признается Надин.

Нестандартная красавица

Несмотря на то, что Надин смело можно назвать привлекательной девушкой (еще бы ее так не назвать после победы в национальном конкурсе), она не попадает под традиционные представления о первых красавицах. Во-первых — 28 лет, Надин была самой старшей из участниц «Мисс Германии». Кстати, ко многим конкурсам красоты ее в этом возрасте уже и не допустили бы (например, в «Мисс Беларусь» могут участвовать девушки с 18 до 24 лет). Во-вторых — щербинка между зубами, которую Надин не побежала «заделывать» к стоматологу-ортодонту. В-третьих, как видите: никаких губ-плюшек, силиконовых грудей и филлеров в скулах. Да что там, даже мимические морщинки и веснушки Надин не ретуширует.

Ни папа, ни «папик» не помогли

Стереотип, согласно которому за участницами конкурсов красоты обязательно тянется шлейф из инвестиций богатых родителей и/или кавалеров, тоже не имеет к Надин никакого отношения. Девушка очень гордится своей финансовой и эмоциональной независимостью, залог которой, как считает она сама, — раннее начало самостоятельной жизни. Окончив школу, Надин уехала из Дрездена, где родилась, чтобы устроиться на работу в полиции — это была ее мечта. Девушка вспоминает, что очень страдала из-за своего местечкового акцента и первое время чувствовала себя потерянной в чужом городе. Но она уверена, что именно это сделало ее сильной личностью:

— Я советую всем молодым людям уезжать из дома пораньше. Развивать свою самостоятельность, учиться рассчитывать только на себя. Именно мой отъезд сделал меня той, кто я есть сегодня.

И тем не менее…

И тем не менее Надин всегда мечтала поучаствовать в конкурсе красоты и признается, что победа сделала ее счастливой. Как видим, такая мечта никак не противоречит другим жизненным стремлениям девушки и успехам в иных областях жизни. Возможно, это и есть здоровое понимание феминизма: когда женщина может любить и службу в полиции, и футбол, и туфельки — и ни перед кем за это не оправдываться.

Впереди у Надин замечательный год путешествий и отдыха от работы — такой приз подарили ей организаторы конкурса.