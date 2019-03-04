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Весенние палы травы: традиция, ведущая к трагедии

05.03.2019 — Разное | Полесская правда  
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Весенние палы травы: традиция, ведущая к трагедии
В связи с повышением температуры окружающего воздуха и началом весенне-летнего пожароопасного периода, в целях предупреждения возможных палов сухой растительности и исключении пожаров по их причине  МЧС,  обращает внимание организаций и граждан,  на недопущение незаконного выжигания сухой растительности, разведения костров в запрещённых местах!

Последствиями данного деяния являются: бесконтрольное распространение огня, порча имущества, значительный материальный ущерб и, самое печальное, получение отравления продуктами горения, ожоги и гибель людей!

Так, 7 апреля 2018 года произошел пожар на приусадебном участке жилого дома в д. Видибор, Столинского района. В ходе проверки по факту пожара установлено, что хозяин на территории приусадебного участка выжигал сухую растительность. Его труп со следами термического воздействия обнаружен работниками Столинского РОЧС. Огнем была выжжена территория на площади около 0,25 га. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при выжигании сухой растительности, травы на корню со стороны погибшего.

Горящая трава становится настоящим стихийным бедствием и одной из причин большинства пожаров в лесах и на торфомассивах.

Поэтому законодательством Республики Беларусь предусмотрена ответственность для лиц, виновных в таких возгораниях. Статья 15.57 Кодекса об административных правонарушениях гласит: незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках влекут наложение штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин., а ст.15.58 за разжигание костров в запрещенных местах предусмотрено предупреждение или наложение штрафа до 12 базовых величин.  Также законодательством за подобные деяния предусмотрена и уголовная ответственность.

Помните, жизнь и безопасность вас и ваших близких зависит от понимания, необходимого исполнения рекомендуемых требований.

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