Как получить наследство и грамотно заключить брачный договор





О тонкостях отчуждения недвижимости, вступления в наследство, заключения брачного договора, нюансах уголовного, административного и гражданского права во время прямой линии по правовым вопросам vitvesti.by рассказали нотариус Витебского нотариального округа Майя Грень (М. Г.) и адвокат Олег Новик(О. Н.).

Квартирный вопрос

«Дом, который мы выкупили у колхоза в 1993 году, оформлен на бывшего мужа. Он здесь не прописан, дом не разделен. Как мне переоформить недвижимость на себя?»

Тамара, Толочинский р-н

М.Г. Дом, купленный в период брака, является общей совместной собственностью супругов даже в случае развода.

В вашей ситуации есть варианты. Можно заключить соглашение о разделе имущества с выплатой компенсации бывшему супругу за его долю.

Или по совместному письменному заявлению нотариус выдаст одному из вас или обоим свидетельство о праве собственности на долю в имуществе, нажитом в период брака. После этого каждый должен оформить свою долю в территориальной организации по государственной регистрации недвижимого имущества. Затем бывший супруг может продать, подарить вам свою долю или заключить договор мены. Полную консультацию по процедуре оформления и необходимым документам можно получить у нотариуса.

«Будучи в браке мы с мужем получили государственный дом, позже развелись. Я живу в этом жилье, которое с 2012-го является арендным. Бывший муж здесь тоже зарегистрирован, но уже 7 лет не живет здесь, даже личных вещей его нет. Как можно его отсюда выписать?»

Евгения Ивановна, Витебск

О.Н. Вы имеете право поставить вопрос в суде об утрате бывшим супругом права владения и пользования жилым помещением. Но вам придется доказать следующие факты: выезд бывшего супруга из жилого помещения, о котором возник спор; его выбытие на постоянное место проживания в другое жилое помещение; добровольность переезда.

«Дом, в котором не живу, хочу оформить на дочь, которая в нем зарегистрирована. Я прописана и живу по другому адресу, двое других взрослых детей не претендуют на этот дом. Что лучше составить – дарственную или завещание? Во-первых, я хочу иметь право иногда пользоваться этим домом. Во-вторых, если дочь выйдет замуж и потом разведется, хотелось бы, чтобы ее муж не смог претендовать на часть дома».

Надежда Ивановна, Витебский р-н

М.Г. Договор дарения предусматривает безвозмездную передачу имущества в собственность одаряемого. Если вы подарите дом дочери, она вправе распоряжаться им по своему усмотрению, без вашего согласия. А поскольку вы в доме не зарегистрированы, то юридически у вас не будет права пользования этим жилым помещением.

Завещание – волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Это значит, что до конца своих дней вы останетесь полноправной хозяйкой собственности, которую только после вашей смерти унаследует тот, чье имя будет указано в завещании. В любое время можно полностью отменить сделанное завещание либо изменить его. Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители независимо от содержания завещания наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Независимо от того, получит ваша дочь указанный дом по договору дарения или по завещанию, в случае расторжения брака ее бывший супруг никаких прав на него иметь не будет. Имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, а также полученное в период брака в дар или по наследству, является собственностью каждого из них.

«Мы с бывшим мужем живем в квартире, в которой каждому из нас документально принадлежит отдельная изолированная комната. Я хотела бы разъехаться с ним, предлагала варианты, но он против. Есть ли у меня шанс продать свою долю?»

Анжела, Витебск

М.Г. При продаже вами своей доли квартиры бывший супруг имеет преимущественное право ее покупки. Вы обязаны письменно известить его о намерении продать свою долю квартиры постороннему лицу с указанием цены и других условий продажи. Для этого можно обратиться к нотариусу с просьбой о передаче заявления бывшему супругу. Законодательством предусмотрено, что даже отказ от получения письменного извещения, зафиксированный в установленном порядке, считается надлежащим извещением участников долевой собственности. Если он откажется от покупки или не приобретет вашу долю квартиры в течение месяца, вы вправе продать ее любому лицу.

Делим наследство

«Умер младший брат мужа, который был собственником дома, ранее принадлежавшего их родителям. У умершего есть взрослая дочь, а также брат (мой муж) и сестра. Имеют ли право муж и его сестра на долю в наследстве?»

Светлана, Шумилино

М.Г. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители умершего, братья и сестры – наследники второй очереди. Если наследодатель не оставил завещание на имя сестры или брата, то они могут получить право на наследование, если дочь умершего не примет наследство или откажется от него.

«В декабре 2018 года умерла моя тетя – сестра отца, ушедшего из жизни 25 лет назад. Тетя была дважды разведена, детей не было, я оказалась единственной наследницей. Куда нужно обращаться для оформления наследства на ее квартиру и какие нужны документы?»

Елена Ивановна, Витебск

М.Г. Обратитесь в нотариальную контору по месту регистрации умершей. Вам понадобятся свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родственные отношения с наследодателем, справка о последнем месте жительства наследодателя и составе его семьи на день смерти, правоустанавливающие документы на квартиру, выписка из регистрационной книги на недвижимое имущество из территориальной организации по государственной регистрации недвижимого имущества. По вашей просьбе нотариус может самостоятельно запросить указанные документы.

«По хозяйственной книге сельсовета дом до сих пор зарегистрирован на бабушку моего мужа, которая умерла в 2005 году. После ее смерти ее сын (мой свекор) не принял наследство и сам умер в ноябре прошлого года. Как мой муж может в этом случае унаследовать дом бабушки?»

Галина, Витебск

О.Н. Ваш муж имеет право обратиться в суд с заявлением о признании наследника, пропустившего срок для принятия наследства, принявшим его. Суд может это признать, если найдет уважительными причины пропуска срока, и при условии, что наследник (ваш муж) обратился в суд в течение шести месяцев после того, как эти причины отпали.

Правовые тонкости

«Мы с мужем пенсионеры, в браке 7 лет. Можем ли в таком возрасте заключить брачный договор, и какое имущество можно туда включить?»

Светлана Леонидовна, Витебский р-н

М.Г. Брачный договор можно заключить в любом возрасте, и то, что вы пенсионеры, значения не имеет. Такой документ составляется в отношении любого движимого и недвижимого имущества, нажитого в период брака, независимо от того, кто из супругов его приобрел. Имущество, принадлежавшее супругам до брака, а также полученное в период брака в дар или по наследству, является собственностью каждого из супругов и не может быть предметом брачного договора.

«Кто может обжаловать решение суда о признании гражданина недееспособным?»

Виктор Иванович, Оршанский р-н.

О.Н. Подать апелляцию может то лицо или учреждение, которое инициировало этот процесс, тот, кто претендует на опекунство, а также прокурор.

«Внучка учится на бюджете на 4-м курсе ветакадемии. Летом собирается замуж за гражданина Российской Федерации. То есть к моменту распределения на 5-м курсе уже будет замужем. Что будет с ее распределением?»

Алла Евгеньевна, Витебск

О.Н. Если к окончанию академии внучка будет женой гражданина России, то, представив в комиссию по распределению все необходимые документы (свидетельство о заключении брака, справку с места работы мужа и о месте его регистрации), она может претендовать на свободное трудоустройство.

«По окончании медуниверситета дочь распределили в райбольницу, но с 1 августа 2018 года к работе она не приступила. Вуз пока не подавал иск в суд на возмещение затрат за обучение. Может ли дочь сейчас, признав свою вину, поехать на отработку?»

Татьяна Леонидовна, Лиозненский р-н

О.Н. Если вуз предъявит иск в суд на взыскание суммы, затраченной на обучение, то там стороны могут заключить мировое соглашение. Но лучше пойти на мирное урегулирование, не дожидаясь, пока дело дойдет до суда. Пусть ваша дочь обратится в комиссию по распределению и сообщит о намерении отработать, чтобы университет не обращался в суд с заявлением.

«В ноябре 2018-го в Гродно умер мой папа. Там живет моя сестра. Могу ли я без ее присутствия сделать на нее доверенность на оформление наследства?»

Светлана, Витебск

М.Г. Да, можете. Для этого нужно со своим паспортом обратиться к любому нотариусу. Оформив доверенность, можете почтой отправить ее сестре.

«Хочу дать доверенность отцу на управление принадлежащим мне автомобилем. Какие документы для этого нужны? И еще. Через несколько месяцев я выйду замуж, поменяю фамилию. Мне потом нужно будет переделывать доверенность?»

Оксана, Витебск

М.Г. Для оформления доверенности нужны ваш паспорт, паспортные данные отца, документ на автомобиль. При предъявлении свидетельства о рождении будет применяться нотариальный тариф за удостоверение доверенности близкому родственнику.

Если вы сделаете доверенность сейчас, потом выйдете замуж и поменяете фамилию, то доверенность переделывать не нужно. Гражданским законодательством предусмотрено, что перемена гражданином имени не является основанием для прекращения или изменения его прав и обязанностей, приобретенных прежде.