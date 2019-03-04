Смартфоны провоцируют переедание

Исследователи из Федерального университета Лавры, Бразилия, и Университетского медицинского центра Утрехта, Нидерланды, организовали эксперимент с участием мужчин и женщин в возрасте от 18-28 лет. Добровольцев разделили на группы - у участников первой во время обеда забрали гаджеты - смартфоны и планшеты, а тем, кто оказался во второй, позволили пользоваться электронными устройствами, пока они ели.

Выяснилось, что наблюдаемые во второй группе в среднем употребили на 15% больше калорий. При этом они усиленно налегали на еду, насыщенную жирами.

Ученые резюмировали: во время еды необходимо устранять "общение" с гаджетами, а лучше - любые другие отвлекающие факторы: телевизоры, книги и т.д.

"Гаджеты мешают головному мозгу проводить объективный анализ и понимать, сколько пищи уже съедено, достигнуто ли насыщение", - отметили исследователи. Как прямой результат - набор лишнего веса из-за переедания, которое люди не контролируют. И в первую очередь, подчеркнули ученые, необходимо не допускать отвлечения на смартфоны и планшеты за едой у детей.