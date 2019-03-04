В санэпидслужбе напомнили путешественникам о правилах поведения в странах со сложной эпидемиологической ситуацией

Неблагополучие по кори в Европейском регионе создает дополнительные риски осложнения эпидситуации в нашей стране, отметили в Санитарно-эпидемиологической службе Минска.

Существует риск завоза холеры из стран, где складывается сложная эпидемиологическая ситуация по этой инфекции (устойчивая тенденция роста заболеваемости, регистрация крупных вспышек и эпидемий в ряде стран Африки и Азии, странах Карибского региона), сохраняется вероятность завоза и ограниченного распространения БВРС-КоВ из стран Ближнего Востока (Королевство Саудовская Аравия, Катар, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты), добавили эксперты.

Условия для заражения желтой лихорадкой и лихорадкой денге на территории Беларуси отсутствуют, однако возможен завоз этих инфекций из стран, в которых регистрируются случаи заболеваний.

В связи с этим, в целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний необходимо соблюдать меры предосторожности, особенно при нахождении в странах с тропическим климатом.

Во время путешествия риск укусов комарами может быть снижен путем применения эффективных репеллентов. Находясь на открытом пространстве, следует надевать одежду, максимально закрывающую открытые части тела. Необходимо применять физические барьеры от комаров: жилье с кондиционированием, сетки, закрытые двери, окна, оконные противомоскитные сетки в помещениях.

Чтобы предупредить заражение при выезде в страны, неблагополучные по холере, вирусному гепатиту А необходимо соблюдать определенные правила при организации своего пребывания за рубежом, в том числе питания, питьевого режима, купания в водоемах:

употреблять для питьевых целей, мытья овощей и фруктов, бытовых целей кипяченую или бутилированную воду (важно воздержаться от использования льда для охлаждения различных напитков);

исключить из употребления сырые и недостаточно термически обработанные продукты водных объектов (рыба и морепродукты), не покупать пищевые продукты у уличных и случайных торговцев. Исключение составляют овощи и фрукты, которые необходимо собственноручно очистить (от кожицы и т.п.);

использовать для купания только водоемы, разрешенные для организованного отдыха. При купании в открытых водоемах плавательных бассейнах избегать попадания воды в полость рта;

соблюдать правила личной гигиены, в т.ч. гигиены рук.

Избегать любого контакта с дикими грызунами, животными, птицами.

Регулярно проветривать помещения, делать влажную уборку помещений, тщательно мыть руки с мылом и/или использовать антисептические средства.

По возвращении из страны пребывания в случае ухудшения состояния здоровья следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия.