Объемы капремонта жилья в Минске увеличат более чем на 9% в 2019 году

В текущем году планируется ввести в эксплуатацию после капитального ремонта 965 тыс. кв. м в 173 домах, находящихся на обслуживании ЖКХ районов Минска, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на ГО "Минское городское жилищное хозяйство".

Для сравнения, в 2018 году было капитально отремонтировано 875 тыс. кв. м жилья. В 2019-м эти объемы вырастут на 9,33%, составив 2,7% жилфонда.

Работы будут выполняться на 245 объектах, из которых на 72 они завершатся уже в 2020 году. В основном капремонт затронет здания 60-70-х годов постройки прошлого столетия.

Поадресные списки домов, подлежащих капремонту, и сроки выполнения работ размещены на сайтах ЖКХ районов.