Ученые назвали болезни, которые можно вылечить сексом

Среди огромного множества исследований, ежегодно проводящихся учеными, и затрагивающих вопросы здоровья, особое место занимают изыскания, связанные с сексуальной активностью.

Полезно знать в переходное время, когда весна еще толком не наступила, а зима пока не спешит сдавать позиции, что регулярный интим помогает быстрее вылечить простуду. Это выяснили ученые из Университета Уилкса в Кембридже, которые изучили образцы слюны множества добровольцев, и пришли к выводу, что организм живущих полноценной половой жизнью людей вырабатывает на 30% иммуноглобулина А, который противостоит таким заболеваниям.

В свою очередь, немецкие исследователи из Университета Мюнстера определили, что занятия любовью эффективно облегчают симптомы мигрени более, чем у двух третей пациентов.

Также интим помогает при лечении головной боли. Это подтверждают эксперименты немецких академиков из департамента неврологии Университета Мюнстера. Примерно 60% больных рассказали, что занятия любовью прекрасно облегчают симптомы мигрени.

Также, как показали многочисленные исследования их коллег, секс оказывается очень полезным для тех, кто склонен к бессонницам или депрессивным состояниям. Сексуальная активность вызывает всплеск выработки эндорфинов, которые ощутимо улучшают самочувствие.