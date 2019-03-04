ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые назвали болезни, которые можно вылечить сексом

05.03.2019 08:01 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Среди огромного множества исследований, ежегодно проводящихся учеными, и затрагивающих вопросы здоровья, особое место занимают изыскания, связанные с сексуальной активностью.

Полезно знать в переходное время, когда весна еще толком не наступила, а зима пока не спешит сдавать позиции, что регулярный интим помогает быстрее вылечить простуду. Это выяснили ученые из Университета Уилкса в Кембридже, которые изучили образцы слюны множества добровольцев, и пришли к выводу, что организм живущих полноценной половой жизнью людей вырабатывает на 30% иммуноглобулина А, который противостоит таким заболеваниям.

В свою очередь, немецкие исследователи из Университета Мюнстера определили, что занятия любовью эффективно облегчают симптомы мигрени более, чем у двух третей пациентов.

Также интим помогает при лечении головной боли. Это подтверждают эксперименты немецких академиков из департамента неврологии Университета Мюнстера. Примерно 60% больных рассказали, что занятия любовью прекрасно облегчают симптомы мигрени.

Также, как показали многочисленные исследования их коллег, секс оказывается очень полезным для тех, кто склонен к бессонницам или депрессивным состояниям. Сексуальная активность вызывает всплеск выработки эндорфинов, которые ощутимо улучшают самочувствие.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди огромного множества исследований, ежегодно проводящихся учеными, и затрагивающих вопросы здоровья, особое место занимают изыскания, связанные с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Учимся избавляться от ненужных вещей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика