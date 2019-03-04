Учимся избавляться от ненужных вещей

Дом – это место, в котором вам должно быть хорошо. Место, где можно как следует перезагрузиться, расслабиться, отвлечься от негатива, спрятаться от невзгод. Если ваш дом захламлен, если в нем множество вещей, которые не дарят положительных эмоций, о каком спокойствии может идти речь? Одним из важных шагов для достижения гармонии является выброс всего лишнего. Но все мы знаем, насколько порой бывает непросто расстаться с материальным. Interfax.by расскажет, как сделать процесс разгребания домашнего хлама легким и в какой-то степени даже терапевтическим.



Что вам даст избавление от лишних вещей

Для начала стоит разобраться с понятием "лишний". Это не всегда означаеи "избыточный", "чрезмерный". У вас может быть 15 пар туфель, но если от каждой пары вы получаете невероятное удовольствие, то какие же они лишние!

Лишние вещи – это те, без которых вам станет легче. Те, которые сконцентрировали в себе негативные эмоции, воспоминания. Избавившись от таких вещей, вы автоматически избавляетесь от прошлого, как бы перелистываете страницу. Убираете то, что постоянно наталкивает вас на мысли о неприятных событиях.

Кроме того регулярный разбор вещей научит вас смелее относится к собственному выбору, станет легче принимать решения.



Представьте, как здорово жить в окружении вещей, каждая из которых дарит вам радость. Приходите домой, а в обстановке вас радует буквально все. Избавление от лишних вещей вскоре превратит ваше жилье именно в такое место, где в любой его точке вам хорошо.

Регулярный разбор накопившихся вещей в доме учит быть более избирательным в покупках. Вы станете анализировать то, насколько вам приятная та или иная вещь до того, как принесете ее в дом. Поверьте, это существенно сэкономит деньги.

А еще представьте, что ваша глобальная уборка – это прием у психолога. Вы увидите, что какие-то вещи выбрасывать легко, например, очевидный мусор. А какие-то – безумно непросто. Как только натолкнетесь на такое, остановитесь и подумайте: почему так трудно расстаться с этим, если оно не приносит никакой радости? Совершенно точно причина вылезет наружу. Какие-то вещи перебрасывают нас в прошлое, потому что в настоящем вам чего-то не хватает. Какие-то вещи остаются якорем вашей какой-то внутренней вины. Будьте честны с собой и не бойтесь анализировать.

Приступаем к разбору завалов

Наверняка у каждого есть вещи, глядя на которые, накрывает. И неважно чем. Гневом, тоской, слезами. Все такое необходимо немедленно убрать (выбросить, отдать кому-нибудь, продать), в доме этого быть не должно. Смелее, даже если это что-то крупное, типа штор. Поверьте, оно того стоит.

Для тех, кому все-таки трудно как-то радикально подходить к выбросу вещей, рекомендуем собрать в большой пакет все, что планируете убрать из квартиры и переночевать с этим. Утром попытайтесь вспомнить, что в пакете. Если какие-то вещи не смогут вас отпустить, лучше пока оставить их себе. Но опять же, хорошенько подумайте, почему трудно расстаться.



Старайтесь проводить такую ревизию хотя бы раз в месяц.

Ежедневно делайте мини-уборку. Это не значит, что ежедневно придется вытаскивать швабры, тряпки. Нет, просто проходитесь по всем открытым поверхностям и убирайте все, что там лежать не должно.



Сделайте свой дом своим вдохновением. Вы увидите, насколько вырастут ваша продуктивность и жизнелюбие.