Красавчиков нужно знать в лицо. Стилист составила свой топ-10 самых стильных белорусских мужчин

Радуясь началу весны и предстоящему празднику, Катерина Гордеева собрала для наших читательниц букет из харизмы, мускулов, денег и, конечно, стиля. Представляем топ-10 самых стильных мужчин Беларуси. Девушки, доставайте попкорн, мужчины — берите образы на заметку и запоминайте модные советы.

На днях Белстат обновил данные о соотношении численности мужчин и женщин в Беларуси. На десять девчонок по-прежнему девять ребят. А это значит, что в светлый праздник 8 Марта кто-то сильный и независимый останется без заветного тюльпана.

Чтобы развеять грусть, я подготовила материал, который точно порадует женский глаз. Ведь ухоженных, умных, состоятельных мужчин в Беларуси хватает: есть из чего выбирать и кем восхищаться! Давайте вместе посмотрим, что интересного нашлось в гардеробе у самых стильных мужчин нашей страны, и разберем, в чем заключается секрет их стиля.

Евгений Перлин, телеведущий, шоумен

Открывает список стильных мужчин телеведущий и шоумен Евгений Перлин.

Пожалуй, это один из немногих отечественных ведущих, который обладает тонким вкусом и чувством меры.

Плюшевый медведь белорусского телевидения сочетает классический стиль с легкой небритостью, носит яркие пиджаки и подчеркивающие фигуру силуэты. Комплекты Перлина часто дополнены галстуками-бабочками и нагрудными платками.

К слову, в случае Евгения недельная щетина не только дань моде. Она придает образу маскулинности, делает шоумена серьезнее и взрослее.

Совет мужчинам. В мечтах вы Джеймс Бонд, а в реальности мамина радость? Отрастите щетину, сходите в барбершоп, купите повседневный костюм и подглядывайте за стилем Перлина: он знает, как добавить образу брутальности.

Игорь Ольхов, совладелец ТРЦ Galleria и гостиницы DoubleTree by Hilton

Бизнесмен с прической Андрея Малахова и стилем Колина Ферта редко попадает в светскую хронику. Однако посетители ресторана Ember, относящегося к гостиничному комплексу DoubleTree, нередко могут наблюдать стильного бизнесмена воочию.





Образы Ольхова идеальны. Тот, что на фото, не исключение: классический костюм обыгран стильными очками и браслетом, а ворот рубашки идеально подходит под узел галстука.

Совет мужчинам. Чтобы хорошо выглядеть в классическом стиле, вовсе не обязательно расставаться с длинной шевелюрой. Главное — привести ее в порядок и этот порядок поддерживать.

Бизнесмен и телеведущий Денис Курьян

С момента появления на ОНТ ведущий одевался сдержанно, но достаточно свободно, чем и отличался от многих коллег по цеху. Сейчас свободы в образе стало еще больше. Коротко стиль Дениса можно описать как добротный casual.

Комплект из белой сорочки и джинсов — золотая классика этого стиля. Такое сочетание могло показаться скучным и слишком заезженным, если бы не грамотно подобранные аксессуары: браслеты и часы.

Отдельного внимания заслуживает стрижка ведущего. Непонятно как, но, судя по фотографиям в социальных сетях, волосы Дениса всегда выглядят идеально. Даже в отпуске.

Совет мужчинам. Не бойтесь разбавлять образ аксессуарами. Браслеты, шарфы, нагрудные платки помогут сделать образ запоминающимся. И не скупитесь на хорошего парикмахера.

Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций Velcome

Новое поколение управленцев не носит галстуков. Эти люди динамичны, смелы и, кажется, не вписываются в устоявшиеся каноны большого бизнеса. Молодые яппи меняют правила и подстраивают мир под себя, нарушая все модные законы и правила.

Бределев, пожалуй, стал первым представителем крупной коммуникационной компании, который вышел на встречу к журналистам в спортивных трико и пиджаке. К слову, этот комплект я нахожу весьма удачным. Ведь умело балансируя на грани китча, Николай обеспечил себе имидж прогрессивного руководителя.

Рок-звезда от мира бизнеса может позволить себе рваные джинсы и косухи. Также его можно заметить в спортивных костюмах Adidas, кедах и олимпийках.

А если повод требует классического костюма, пиарщик обыгрывает его необычными рубашками и аксессуарами.

Сегодня Бределев возглавляет список самых завидных холостяков столицы. Это неудивительно: чего стоят только эти мускулы и татуировки…

Совет мужчинам: Хотите быстро отстроиться от конкурентов — придерживайтесь яркого и запоминающегося образа. Правда, вы должны понимать, что за повышенным вниманием следует повышенный спрос, и вы должны быть готовы работать еще больше и лучше.

Виталий Гурков

Белорусский спортсмен, выступающий в тайском боксе и кикбоксинге, многократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по тайскому боксу, вокалист панк-группы BRUTTO (и это не все заслуги этого человека) попал в мою подборку благодаря своим татуировкам.

Интересно, что в обычной жизни чемпион мира по муай-тай придерживается спортивного стиля и мало чем отличается от обычных парней.

Совет мужчинам. Хотите подчеркнуть мужественность — бейте татухи. Это работает. Особенно на мускулах.

Вадим Прокопьев, ресторатор

Один из самых ярких мужчин-бизнесменов предпочитает свежее прочтение классического стиля. Если не знаете, как должен сидеть идеальный костюм, откройте любое фото Прокопьева. Ресторатор всея Беларуси всегда выглядит идеально.



Фото: Fashion Collection

Рыцаря дресс-кода можно заметить в цветных, но не ярких пиджаках. Интересно, что так любимого мужчинами Беларуси черного цвета в гардеробе Прокопьева немного. Не стала в этом плане исключением и верхняя одежда: пальто Вадима кажутся строгими, но не мрачными.







Фото: Юлия Мацкевич для проекта «Один день с…»

Совет мужчинам. Суперспособности Вадима Прокопьева: уникальное чувство контекста и умение управлять дресс-кодом. Если, перечитав гору статей о дресс-коде, вы так и не поняли, куда можно прийти без галстука, а где он необходим, — последите за Прокопьевым. Этот человек — прекрасный пример, чтобы изучать модную науку.

Алексей Бага, главный тренер БАТЭ

Голубоглазый тренер футбольного клуба БАТЭ выбирает неброский кэжуал.



Фото: naviny.by

В отличие от коллег, тренер самого результативного белорусского футбольного клуба, даже на выездных матчах предпочитает расслабленный вид строгому костюму. И этим он отличается от многих коллег по тренерскому цеху.

Например, сравним фото тренеров БАТЭ и «Арсенала» на прошедшем в Лондоне матче.



Фото: Reuters



Фото: Reuters

На пресс-конференциях Бага также появляется без галстука. Для встреч с прессой он выбирает рубашки с неизменно расстегнутой верхней пуговицей и закатанными рукавами или футболки-поло. Благодаря такому стилю тренер БАТЭ снискал славу своего парня, что выгодно сказалось на имидже всей команды.



Алексей Бага. Фото: fcbate.by

Совет мужчинам. Если вы работаете в сфере, где критика и пристальное внимание аудитории скорее норма, чем исключение, одевайтесь, как ваша аудитория (например: клиенты, ученики). Внешний вид, понятный и близкий зрителю, снижает агрессию среды и показывает вас как человека, которому можно доверять.

Александр Мошенский, генеральный директор «Санта-Бремор»



Фото: Арсений Несходимов для РБК

Яркие изменения в образе Мошенского произошли вслед за очередными успехами в карьере: не так давно он возглавил Федерацию гребли. В гардеробе бизнесмена появились добротные классические костюмы по фигуре, которые миксуются с водолазками в тон.



Фото: Фото: Арсений Несходимов для РБК

Кроме прочего управленец носит пиджаки с джинсами и кроссовками. Такой подход не дает ему отстать от трендов.



Фото: Алексей Пискун, probusiness.by

Совет мужчинам. В паре «костюм плюс рубашка» замените последнюю на тонкую водолазку (не свитер с горлом!) — образ получится более стильным, но при этом останется строгим.

Арсений Тютюнник, соучредитель компании «Джон Дори»



Фото: журнал «Большой»

Молодой бизнесмен произвел фурор в рыбной отрасли Беларуси. Благодаря команде «Джон Дори» белорусы начали разбираться в рыбе и устрицах и наконец получили доступ к свежим морепродуктам.



Фото: Oede.by (Арсений Тютюнник справа)

С этим шарфом поверх пиджака, Тютюнник напоминает литературного героя, молодого, интеллигентного и чуть печального. Как многие молодые люди, соучредитель «Джон Дори», миксует пиджак с джинсами и выглядит довольно демократично.

Совет мужчинам. Носите шарфы. Они разбавляют строгий образ и делают его не таким официальным.

Никита Монич, научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь, сооснователь проекта «Культурный техникум», востоковед

Этого плохиша от мира искусства знает вся столичная богема. Зажигательные рассказы о культуре дополняет стиль, далекий от привычного нам образа научного сотрудника.

В одном из интервью Монич признался, что терпеть не может дресс-кодов. Это здорово, ведь вместо имиджа нафталинового ученого ему удалось создать многогранный интригующий стиль, необычный для его сферы.

В глаза бросаются татуировки востоковеда: узор и символика притягивают внимание. А асимметричная байка придает образу таинственности и напоминает балахон старцев-мудрецов.



Совет мужчинам. Выходя за рамки дресс-кода, будьте готовы к сопротивлению. Но если уж стали на этот путь, играйте роль до конца, а не прыгайте из «хорошего мальчика» в «плохиша». Тогда нарушение правил сыграет вам на руку — вас будут легче запоминать и выделять среди конкурентов.

Для мотивации красавчиков полезно знать в лицо. Для дам они — картинка, приятная глазу и дополнительный аргумент, чтобы не запускать себя.

Отсутствие достойных мужчин в окружении — повод задуматься, ведь подобное притягивает подобное. Хотите красавца-бизнесмена в спутники жизни — учитесь соответствовать и быть на одном уровне по всем пунктам: интеллект, образование, самореализация.

Все в ваших руках, милые дамы, ведь прекрасный принц приходит только к тем, кто много и последовательно работает над собой.

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