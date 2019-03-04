Правительство утвердило новую тарифную сетку бюджетникам

Вместо тарифной ставки первого разряда использоваться будет базовая – ее установили на уровне в 180 рублей.



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Правительство Беларуси утвердило новую тарифную сетку и базовую ставку для оплаты труда работникам бюджетной сферы, соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале во вторник.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в январе подписал указ об изменении системы оплаты труда работникам бюджетной сферы: вместо 27-разрядной тарифной сетки введена 18-разрядная, а вместо ставки первого разряда появилась базовая.

Правительство страны своим постановлением 28 февраля 2019 № 138 утвердило и новую тарифную сетку, и размер базовой ставки – 180 рублей. Документ официально опубликован во вторник.

Изменения в системе оплаты труда коснутся работников бюджетных организаций, а также получающих государственные субсидии, чьи сотрудники приравнены к бюджетникам.

По новой системе зарплаты будут начислять уже с 1 января 2020 года. Как ранее подчеркивали в правительстве , снижение заработной платы после этих изменений недопустимо.

Предполагается, что измененная структура оплаты труда будет проще: она состоит из оклада, стимулирующих (надбавки, премии) выплат, компенсирующих (доплаты) выплат. Также у руководителей бюджетных организаций будет больше возможностей по стимулированию труда работников, в том числе и в выплате премий, а также надбавок.