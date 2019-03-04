ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство утвердило новую тарифную сетку бюджетникам

05.03.2019 09:32 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Вместо тарифной ставки первого разряда использоваться будет базовая – ее установили на уровне в 180 рублей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64029.php

Правительство утвердило новую тарифную сетку бюджетникам

Правительство Беларуси утвердило новую тарифную сетку и базовую ставку для оплаты труда работникам бюджетной сферы, соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале во вторник.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в январе подписал указ об изменении системы оплаты труда работникам бюджетной сферы: вместо 27-разрядной тарифной сетки введена 18-разрядная, а вместо ставки первого разряда появилась базовая.

Правительство страны своим постановлением 28 февраля 2019 № 138 утвердило и новую тарифную сетку, и размер базовой ставки – 180 рублей. Документ официально опубликован во вторник.

Изменения в системе оплаты труда коснутся работников бюджетных организаций, а также получающих государственные субсидии, чьи сотрудники приравнены к бюджетникам.

По новой системе зарплаты будут начислять уже с 1 января 2020 года. Как ранее подчеркивали в правительстве, снижение заработной платы после этих изменений недопустимо.

Предполагается, что измененная структура оплаты труда будет проще: она состоит из оклада, стимулирующих (надбавки, премии) выплат, компенсирующих (доплаты) выплат. Также у руководителей бюджетных организаций будет больше возможностей по стимулированию труда работников, в том числе и в выплате премий, а также надбавок.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Вместо тарифной ставки первого разряда использоваться будет базовая – ее установили на уровне в 180 рублей. Правительство Беларуси утвердило новую тарифную...
 
Новости дня
Новости разные
 
Женский Саммит «Ты можешь»: старт дан!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика