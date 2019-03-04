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Более 600 механизаторов дополнительно привлекут на посевную в Брестской области

05.03.2019 09:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Более 600 механизаторов планируется дополнительно привлечь во время весенней посевной кампании в Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела механизации комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виктор Денисюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64028.php

Более 600 механизаторов дополнительно привлекут на посевную в Брестской области

В области 6 892 механизаторских кадра. На время посевной кампании их потребность возрастает практически на 10%. Нехватку кадров планируется восполнить за счет выпускников и практикантов учреждений профтехобразования (318 человек), работников промышленных предприятий (64), путем перевода специалистов из других работ внутри хозяйства (243).

Кроме того, свой вклад в пополнение штатов сельхозпредприятий квалифицированными специалистами вносит центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома. Так, за прошлый год в центре и его районных филиалах, работающих на базе Каменецкого, Ивановского и Пружанского райсельхозпродов, подготовлено 387 трактористов-машинистов различных категорий. В этом году право на управление энергонасыщенными тракторами и сельхозмашинами (категория BD) здесь получили 57 механизаторов. Еще 52 тракториста-машиниста обучились работе на экскаваторах и специализированных погрузчиках (категория F). Учебная группа из 26 слушателей, которым будет присвоена категория В, сейчас проходит практику в ОАО "Полесская нива" в Столинском районе.

"Для обучения курсантов хозяйство предоставило современную технику, которой нет в учебном центре. Также мы тесно сотрудничаем с ОАО "Чернавчицы" Брестского района. Предприятие выделяет нам энергонасыщенную технику для практических занятий на местном автодроме. В качестве преподавателей привлекаем специалистов МТЗ, ОАО "Гомсельмаш", организаций сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники", - рассказал директор центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Серей Лобач.

На 1 марта в Брестской области обеспечена требуемая готовность техники для проведения весенних полевых работ. В этом году в регионе они начались на две недели раньше обычного. По состоянию на 4 марта многолетние травы посеяны на площади в 6 тыс. га, что составляет 10,3% к заданию. И если в Жабинковском, Каменецком и Столинском районах сеялки в поле еще не выводили, то в Ивацевичском они выполнили уже практически половину плана по севу многолетних трав. Также хозяйства активно ведут подкормку минеральными удобрениями сенокосов и пастбищ, идет вывоз и внесение органических удобрений.

 
 
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