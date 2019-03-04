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Житель Волковыска отдал интернет-мошенникам $33 тысячи

05.03.2019 08:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Житель Волковыска отдал интернет-мошенникам тысячи
Фото из открытых источников

По словам мужчины, в феврале 2017 года он получил предложение от компании Exo Capital Markets Limited Global (Trade 12), оказывающей финансовые услуги при осуществлении через интернет сделок с куплей-продажей металлов, нефти, драгоценных металлов, сообщили в Следственном комитете. 

Белорус вложил в сделки личные деньги, кроме того, он продал авто и взял кредит.

Во время очередной торговой операции неизвестный с удаленного доступа обнулил его виртуальный счет. После этого брокеры компании для возврата якобы потерянных денег потребовали пополнить счет, а после отказа перестали выходить на связь. 

Возбуждено уголовное дело по факту завладения имуществом путем обмана в особо крупном размере (ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь). 

Житель Волковыска отдал интернет-мошенникам тысячи
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С заявлением к правоохранителям обратился 31-летний житель Волковыска, работник одного из городских предприятий.
 
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