Житель Волковыска отдал интернет-мошенникам $33 тысячи

По словам мужчины, в феврале 2017 года он получил предложение от компании Exo Capital Markets Limited Global (Trade 12), оказывающей финансовые услуги при осуществлении через интернет сделок с куплей-продажей металлов, нефти, драгоценных металлов, сообщили в Следственном комитете.

Белорус вложил в сделки личные деньги, кроме того, он продал авто и взял кредит.

Во время очередной торговой операции неизвестный с удаленного доступа обнулил его виртуальный счет. После этого брокеры компании для возврата якобы потерянных денег потребовали пополнить счет, а после отказа перестали выходить на связь.