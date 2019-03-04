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В Витебске появится третья зарядная станция для электромобилей

05.03.2019 09:10 — Разное | Tut.by  
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Тендер на закупку зарядной станции для электроавтомобилей объявило предприятие «Витебскоблгаз».

Ориентировочная стоимость электрозаправки составляет 80 тысяч рублей. Поставить ее по условиям тендера должны до середины апреля. Предприятие оплатит покупку станции из собственных средств.

Напомним, в июле 2018 года электрозаправка, установленная компанией «Евроторг», появилась у магазина «Евроопт» на въезде в Витебск. Есть зарядка для электромобилей и у телезавода «Витязь» — она их собственного производства.

 
Теги: Витебск
 
 
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Тендер на закупку зарядной станции для электроавтомобилей объявило предприятие «Витебскоблгаз».
 
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