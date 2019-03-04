«Нет, мы выиграли». Захаров подвел итоги серии с «Динамо» и поделился, о чем шла речь в ложе у Лукашенко

Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров рассказал, считает ли себя побежденным в «суперсерии» с минским «Динамо», инициированной Александром Лукашенко, а также поделился, о чем после заключительного матча шел разговор в ложе главы государства, сообщает «Прессбол» .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Прокомментируйте «суперсерию» с минским «Динамо». Чувствуете себя побежденными?

— Нет, мы выиграли. Все остались довольными. Как можно проиграть серию, когда была высокая посещаемость? Понимаю, если бы две-три тысячи пришло… Знаете, серия много обсуждается в России, особенно количество зрителей. «Динамо» на «Минск-Арене» впервые [в сезоне] собрало аншлаг. Конечно, сложилась интересная история. Подсчитали, 42 тысячи болельщиков посетили три матча, а какой ажиотаж вокруг игр…

Может быть, у главного тренера сборной после этой серии откроются глаза на хоккеистов. Эта серия — огромный подарок для наставника. Скажу по секрету, у нас была установка: сражаться за внутренний чемпионат. В экстралиге возникает много проблем, но мы доказали: лига рабочая, нельзя ее так опускать, как у нас это делают некоторые руководители. «Суперсерия» была показательна для них, отвечающих за чемпионат. Чтобы экстралигу не опустили ниже плинтуса.

— Кто эти руководители?

— Ой, экстралига и так опущена. Ее в прошлом году начал председатель хоккея опускать. Посмотрите, сколько тренеров уехало и хоккеистов, а в этом ничего хорошего нет. У нас должно быть больше сильных команд, специалистов. К сожалению, один уезжает в Казахстан, другой — в Россию. Нам нужно создать нормальные условия для местных специалистов в нашей стране. Посмотрите, у Казахстана свой чемпионат, по две команды в ВХЛ, МХЛ и «Барыс». А в Беларуси только и слышишь от руководителя о плачевном состоянии, но его фамилию называть не хочу… Позже.

— Когда?

(Улыбается).

— Вас приглашали в ложу президента после каждого матча. В пятницу на пресс-конференции Александр Лукашенко говорил о большом значении этой серии.

— Во-первых, это сказал глава государства. Скажу прямо, никаких решений в ложе не обсуждалось. Поговорили об игре. В каких моментах мы провалились. Александр Лукашенко доволен, игроки экстралиги не провалились. Больше при мне ничего не обсуждалось, только ход матча и серии. Мы посидели в ложе президента 20−25 минут, попили чаю и разошлись.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Может глава государства кого-то выделил?

— Он всех отметил. Сказал, мы молодцы: с 0:3 вернулись в игру, перевели матч в овертайм, хотя там подвели ненужные удаления. «Динамо» — хорошая команда. Как ни крути, лучшие белорусы в составе «зубров», им под силу было играть в три звена. Мы, по сути, тоже играли в три звена, у нас Ногачев выходил в линию атаки. В последнем матче действовали весь третий период в три звена.

— То есть в ложе не было разговоров о КХЛ?

— Это не ко мне. Не поднималась тема, по крайне мере, при мне. Задайте этот вопрос Баскову. Я рад за внутренний чемпионат, очень благодарю четверых игроков «Немана», которые нам помогли. Они молодцы, там у Крыскина вообще была тяжелая ситуация: жена не долетела до Минска, но мы помогли.

— Перед серией отсеяли двух игроков из «Шахтера».

— Знаете, в ситуации, которая была у минского «Динамо»… Я посчитал, надо уравнять силы. «Юности» эти игроки помогли бы, бесспорно. По крайне мере, Ногачев не играл бы в нападении. Приняли решение оставить лишь четырех хоккеистов из «Немана». Какая это сборная клубов? Это «Юность»!

— Нет ли обиды на «Динамо», которое позвало на решающую игру игроков из «Шахтера»?

— Знаете, если бы был оргкомитет… Кстати, который сразу должны были создать. В оргкомитет обязан входить министр спорта. К сожалению, за все отвечала федерация. Сейчас «Динамо» и ФХБ — это одна и та же организация. Нас туда даже не пускали, мы толком правил не знали. Удивились, когда узнали, что вместо двух перерывов в периоде — три. Понятно, что там [в «Динамо"] мало хоккеистов. Мы согласны, но нас могли предупредить. Очень слабо проявили в этом отношении. Это видно даже по майкам. Нам привезли столько маек без номеров, фамилий. Вы же проводите турнир на высшем уровне… Соберите трех-четыре человек: одного из «Динамо», одного из «Юности», федерации и министр спорта. Конечно, болельщики вытянули эту серию. Хорошо, быстро сориентировались, смогли сыграть в своей форме. Стало намного красивее, тем более у «Немана» такие же майки, как у нас.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Будут ли подобные серии ежегодными?

— Не знаю. Мне кажется, тренеру сборной серия очень нужна. Нам тоже было интересно. Эта идея пять лет обсуждалась. Была история, когда мы были чемпионами. «Юность» должна была сыграть со сборной, но Занковец категорично отказал. Он заявил, что можете его снимать с должности, но играть против нас не будет. Зря отказался, для тренера очень интересная серия. Он тогда отказался — и на ЧМ стали 14-ми. Несколько раз обсуждалось, но с каждым годом все тише и тише.

— Стало ли появление Корсо удивлением? Он, кажется, неплохо проявил себя.

— Да ну, Корсо нам помог (улыбается). Он организовал нам два гола: второй полностью его вина, а третий — он сымитировал падение, которое нас мобилизовало. Мы собрались, создали несколько опасных моментов в меньшинстве. Наверное, если удаления не произошло, нам тяжело было бы собраться. Конечно, был план с шестым полевым… Когда они [судьи] просмотрели падение, там Корсо нужно было удалять. Не было нарушения. В КХЛ таких моментов нет, денежный штраф должен быть от лиги и две минуты, его никто не трогал.