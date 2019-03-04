Кроссовер Jaguar I-Pace стал «Европейским автомобилем года - 2019»

По традиции накануне открытия автосалона в Женеве объявили имя победителя ежегодного конкурса European Car of the Year («Европейский автомобиль года»). На этот раз триумфатором стал электрический кроссовер Jaguar I-Pace.





Таким образом, именно электромобиль принес британской марке первую победу в европейском конкурсе за 55-летнюю историю его существования. По итогам голосования жюри конкурса в составе 60 журналистов из 23 европейских стран I-Pace заработал 250 баллов — ровно столько же оказалось на счету еще одного финалиста, спорткара Alpine A110. Победителя в итоге определили с помощью так называемого тай-брейка, подсчитав у двоих претендентов количество первых мест в рейтингах всех членов жюри, большинство из которых отдали предпочтение Jaguar.





К слову, отрыв I-Pace и A110 от занявшего третье место Kia Ceed составил всего 3 балла (247 баллов). На четвертом месте оказался Ford Focus, за которым следуют Citroen C5 Aircross, Peugeot 508 и Mercedes A-класса.

В прошлом году призером конкурса стал еще один кроссовер, но с традиционным ДВС — это Volvo XC40 . В 2017 году победителем был объявлен Peugeot 3008, а еще годом ранее главный приз отправился к Opel Astra.