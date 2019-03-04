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Спортсмены из Мстиславля стали призёрами международного турнира «Живая сталь»
05.03.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
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Более 50 самых сильных мужчин из Беларуси, Российской Федерации и Украины 23 февраля собрались в Минске на открытый мастерский турнир по жиму штанги и народному жиму «Живая сталь».
Участие в нём приняла и команда ЦФОР «Олимп» из Мстиславля.
Соревнования включали в себя несколько упражнений: жим лёжа без экипировки, жим в софт-экипировке, народный жим. По каждому из видов подводились итоги.
Наш земляк Владимир Александров выступал в упражнении жим лёжа, где ему покорилась штанга весом 160 кг. Такой результат позволил занять второе место в своей весовой категории. Ещё один представитель Мстиславщины Эдуард Гончарёнок выступал в том же упражнении. Поднятая им штанга весом 185 кг позволила ему подняться на третью ступень пьедестала в своей весовой категории. Кроме того, Владимир и Эдуард выполнили нормативы, которые позволили им получить спортивный разряд кандидатов в мастера спорта.
С отличным результатом выступил самый юный представитель команды нашего района Дмитрий Галамба, который сейчас обучается в УО «БГСХА». В жиме штанги он поднял 150 кг. В упражнении народный жим необходимо было поднимать максимальное количество раз штангу, равную собственному весу. Семидесятикилограммовый снаряд Дмитрий поднял 33 раза. Эти результаты позволили ему дважды подняться на первую ступень пьедестала.
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Более 50 самых сильных мужчин из Беларуси, Российской Федерации и Украины 23 февраля собрались в Минске на открытый мастерский турнир по жиму штанги и народному...
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