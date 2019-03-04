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Владельцы шахтных колодцев должны помнить, что…

05.03.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Население Сморгонского района всё ещё достаточно широко использует в питьевых целях источники нецентрализованного водоснабжения, главным образом,  представленные шахтными колодцами. Причем уже давно не секрет, что это не самый надежный источник питьевой воды, на качество которой оказывают влияние различные факторы, в том числе погодные условия.

Владельцы шахтных колодцев должны помнить, что…
Что же нужно сделать, чтобы обезопасить себя и своих близких, использую для питья колодезную воду?

Во первых, в случаях, если ваш колодец затоплен, во избежание неблагоприятных последствий, для питья и приготовления пищи необходимо использовать только бутилированную или привозную воду гарантированного качества.

Во вторых, не реже 1 раза в год, особенно после завершения паводка, собственниками шахтных колодцев должна проводится чистка колодца  с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления, а также дезинфекция воды и стенок колодца. Во время проведения указанных работ пить воду из колодца запрещается.

В третьих, вода из источников используется для питьевых целей только после проведения лабораторных исследований по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Каков порядок чистки и обеззараживания шахтного колодца:

1.  Откачайте воду из колодца.

2.  Очистите дно, сруб (стены) от грязи, мха и слизи. На дно колодца насыпьте чистый песок.

3.  Проведите ремонт оборудования и крепления колодца (герметизацию швов ствола, устранение трещин и щелей, отремонтируйте навес), обеспечите наличие глиняного «замка» и отмостки (камень, асфальт) по периметру оголовка. Обработайте внутреннюю и наружную поверхности колодца обеззараживающим реагентом, в качестве которого может использоваться хлорная известь (5 % раствор).

4.  После наполнения колодца чистой водой необходимо провести дезинфекцию воды: в колодец заливают раствор хлорной извести, приготовленный из расчета 1кг извести на 1м³ воды, перемешивают воду в колодце, закрывают его крышкой и оставляют на 6-8 часов. Затем, после проведенной  дезинфекции колодца, нужно откачивать воду пока не исчезнет запах и привкус хлора. Для срочного обеззараживания воды можно применять таблетки Акватабс 8,68г (0,5-1 таблетка на 1м³ воды), которые предварительно растворяют в небольшом количестве.

5.  После проведенной дезинфекции выкачайте воду из колодца полностью, а стенки промойте чистой водой.

6.  После проведения чистки и дезинфекции обязательно проверьте качество питьевой воды, для чего можно обратиться в лабораторию Сморгонского зонального ЦГЭ, так и в любую иную лабораторию, аккредитованную на подобные виды исследований.

Пейте вкусную, а главное качественную и безопасную воду!

Елена СИДОРОВИЧ, врач-гигиенист (заведующий отделом) Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

Изображение использовано в качестве иллюстрации.

 
 
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Население Сморгонского района всё ещё достаточно широко использует в питьевых целях источники нецентрализованного водоснабжения, главным...
 
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