81-летний беларус продал старое ружье. На него завели уголовное дело

81-летнего беларуса, жителя поселка Ивенец, обвинили в незаконном сбыте охотничьего огнестрельного оружия: он продал свое старое ружье, пишет TUT.by. Сейчас его дело рассматривается в суде.







Пенсионера зовут Альфонс Станиславович Желток. Он удостоен медали «Ветеран труда», пишет книгу о войне и участвует в восстановлении старого кладбища. Беларус продал ружье, с которым, с его слов, он ходил на охоту 30 лет назад. Недавно он уже ездил на суд, а его имущество описали: холодильник, стиральную машину, вытяжку, а также телевизор и гроб – последний он покупал, готовясь к собственным похоронам.







Альфонс Станиславович рассказал, что продал ружье человеку, с которым встретился и разговорился на базаре. За него он получил 200 рублей. Ранее каждый год его проверяла милиция и знала о наличии у него ружья, по этой причине беларус сам оповестил сотрудников органов, когда сделка состоялась. Мол, чтобы не удивлялись, когда во время следующей проверки его не обнаружат.



После этого в отношении пенсионера возбудили уголовное дело, его стали допрашивать. Сам покупатель, кстати, вернул ружье по причине неисправности, а Желток отдал деньги. Оружие забрала милиция, но на развитие ситуации это никак не повлияло. На данный момент в суде по ходатайству прокурора дело отложено на один месяц для сбора дополнительных доказательств.

Фото: TUT.by.