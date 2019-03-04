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81-летний беларус продал старое ружье. На него завели уголовное дело

05.03.2019 09:24 — Разное | KYKY  
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81-летнего беларуса, жителя поселка Ивенец, обвинили в незаконном сбыте охотничьего огнестрельного оружия: он продал свое старое ружье, пишет TUT.by. Сейчас его дело рассматривается в суде. 



Пенсионера зовут Альфонс Станиславович Желток. Он удостоен медали «Ветеран труда», пишет книгу о войне и участвует в восстановлении старого кладбища. Беларус продал ружье, с которым, с его слов, он ходил на охоту 30 лет назад. Недавно он уже ездил на суд, а его имущество описали: холодильник, стиральную машину, вытяжку, а также телевизор и гроб – последний он покупал, готовясь к собственным похоронам. 



Альфонс Станиславович рассказал, что продал ружье человеку, с которым встретился и разговорился на базаре. За него он получил 200 рублей. Ранее каждый год его проверяла милиция и знала о наличии у него ружья, по этой причине беларус сам оповестил сотрудников органов, когда сделка состоялась. Мол, чтобы не удивлялись, когда во время следующей проверки его не обнаружат. 

После этого в отношении пенсионера возбудили уголовное дело, его стали допрашивать. Сам покупатель, кстати, вернул ружье по причине неисправности, а Желток отдал деньги. Оружие забрала милиция, но на развитие ситуации это никак не повлияло. На данный момент в суде по ходатайству прокурора дело отложено на один месяц для сбора дополнительных доказательств.

Фото: TUT.by.

 
 
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81-летнего беларуса, жителя поселка Ивенец, обвинили в незаконном сбыте охотничьего огнестрельного оружия: он продал свое старое ружье, пишет TUT.by. Сейчас его дело...
 
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