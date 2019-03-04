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Минский зоопарк запустил конкурс: нужно сравнивать жену с животными

05.03.2019 09:14 — Разное | KYKY  
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Перед 8 марта Минский зоопарк запустил весьма занимательный конкурс, в рамках которого необходимо сделать фото знакомой вам женщины и сравнить ее с животным. Информация об этом появилась на сайте зоопарка. Вот пример:



Конкурс называется «Красота – страшная сила». Схема предельно проста: достаточно сделать фото супруги, родственницы или просто приятельницы и выложить в социальную сеть, а в комментариях написать, на какое животное она похожа и почему. По необъяснимым причинам организаторы считают конкурс забавным, а подобный жест – доброй шуткой, необычным комплиментом и сюрпризом. Но со словом «необычный» в данном случае невозможно не согласиться.

Реакция пользователей интернета не заставила себя ждать. В сети беларусы бурно обсуждают новый инфоповод, резонно уличая авторов идеи в некорректном и крайне оскорбительном для женщин сравнении. Тем не менее, итоги конкурса станут известны 11 марта, а победитель получит пригласительный билет в зоопарк на два человека. Просто представьте себе лицо «счастливицы», которая внезапно узнает, благодаря чему она выиграла.

 
 
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Перед 8 марта Минский зоопарк запустил весьма занимательный конкурс, в рамках которого необходимо сделать фото знакомой вам женщины и сравнить ее с животным....
 
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